悅讀書房／激發納博科夫、大江健三郎 鬼娃始祖在此
2019-11-16 13:38
聯合報 記者何定照
／台北即時報導
聯合晚報「悅讀書房」今天出刊，「好書上線」專欄介紹世新大學英語學系助理教授張綺容編選．賞析的《死亡賦格》（漫遊者出版）。
死亡是文學永恆主題，諸多名家都曾為之抒嘆。本書精選從西元前三世紀至20世紀的40首西洋悼亡詩，首首經典，還可比對出不同國家、年代、個人的生死觀。
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書中最特別是，在單純賞析外，也介紹該詩對後世影響，拉近讀者距離。如日本著名歌曲〈千風之歌〉，原來源於美國詩人弗萊哀嘆納粹屠殺的〈不要站在我的墳前哭泣〉。
又如愛倫坡的〈安娜貝爾麗〉（Annabel Lee），除了激發諾貝爾文學獎得主大江健三郎的《優美的安娜貝爾·李寒徹顫慄早逝去》，更早也化為納博科夫《蘿莉塔》中男主角早逝的初戀對象，使他不斷在其他少女身上尋找其芳蹤。當然，這名字也令人聯想恐怖電影《安娜貝爾》（Annabelle），張綺容寫道，愛倫坡這首悼亡妻的詩，詩中早夭少女將丈夫召入墳墓，或許才是正宗「鬼娃」始祖。事實上，愛倫坡也在詩成兩年後辭世。
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