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悅讀書房／最黑暗的時刻 看邱吉爾和歐威爾做了什麼

2019-11-16 13:16聯合報 記者何定照／台北即時報導

聯合晚報「悅讀書房」今天出刊，「好書上線」專欄介紹美國資深記者湯瑪斯．瑞克斯所撰《邱吉爾與歐威爾》 （貓頭鷹出版）。

時代詭譎，打「暴政」者有之，認定極權是救星者有之。本書將英國首相邱吉爾、《動物農莊》作家歐威爾對比作傳，看似不相及，內裡有堅實核心：他們都不被所謂左派口稱階級解放、實則鞏固自我所惑，堅決擁護自由民主，畢生奉獻給反共、反法西斯，讓人類歷史得以跳過納粹威權一統，來到今日。

由於兩位主角從未碰面，交集有限，若想從此書看到雙雄所受對方影響，不如看兩人在也曾反民主概念的20世紀中期，如何堅定不移，各以行動、語言及文學說服大眾，這也是作者最想傳達者。

美國資深記者湯瑪斯．瑞克斯所撰《邱吉爾與歐威爾》 。圖／貓頭鷹出版提供
美國資深記者湯瑪斯．瑞克斯所撰《邱吉爾與歐威爾》 。圖／貓頭鷹出版提供
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貓頭鷹出版語言納粹

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