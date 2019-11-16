能買100間「別家的機票」還能訂飯店！亞航官網大變身
2019-11-16 12:54
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
為了擴大服務，亞洲航空（AirAsia）自即日起與科技公司Kiwi.com合作，讓旅客在亞航官網上，也可以購買到「其他航空公司」的機票，還可預定飯店、旅遊行程，讓亞航官網化身成為旅遊服務平台。首波即於16日推出亞洲前往馬德里的優惠機票，最低新台幣800元起。
亞洲航空是亞太區代表性的低成本航空公司之一，包括馬來西亞、印尼、泰國等地均設有營運總部，航點遍及亞洲、澳洲、美國等地點。在2009～2019年期間，均獲Skytrax評選為「世界最佳低成本航空」。隨著亞洲航空官網轉型，未來旅客在官網上，就可購買超過100家其他航空公司的機票，前往歐洲、澳洲、美洲等不同旅遊目的地，亦可訂購飯店。
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自11月16日起，亞航也已於官網推出吉隆坡、曼谷、雅加達與雪梨前往西班牙馬德里的優惠機票，最低馬幣99元（約新台幣800元），另也有馬幣499元（約新台幣4000元）的優惠方案，適用搭乘日期為即日起至2020年3月31日。
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