鄧麗君也曾翻唱他的歌！日「演歌天王」首次DinnerShow

2019-11-16 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



連鄧麗君都曾翻唱他的歌，被譽為日本「演歌歌王」、連續32年登上NHK「紅白歌唱大賽」，並兩度擔任壓軸的重量級天王細川貴志，睽違5再度來台開唱。應國賓飯店之邀，12/24、12/25連續兩天將首次在台舉行Dinner Show，歌迷在一飽耳福的同時，還能享用五星飯店米其林等級美饌。

細川貴志以招牌嘹亮嗓音縱橫日本演歌界45年，擁有許多膾炙人口的經典名曲，如「浪花節だよ人生は」、「北酒場」、「矢切の渡し」等，華語歌壇巨星鄧麗君也曾將「浪花節だよ人生は」翻唱成「浪花節人生」，台灣歌手洪榮宏也將「北酒場」翻唱為「愛的小路」，蔡小虎則將「醉夢人」改唱成台語歌曲「愛人醉落去」，這些歌，許多台灣粉絲都耳熟能詳琅琅上口。

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台北國賓連續數年邀約日本知名歌手來台辦演唱會，像是2017年八代亞紀Dinner Show，進場人數將近290人；2018年橋幸夫Dinner Show，進場人數超過250人；今年舉辦「細川貴志Dinner Show」將於12/24、12/25連續兩個晚上在台北國賓飯店二樓國際廳舉辦演歌秀，兩天預計將超過520人入場。

細川貴志Dinner Show

時間：2019/12/24、&12/25，18:30用餐19:30演唱

地點：台北國賓大飯店二樓國際廳

票價：10,800/9,800/8,800/7,700