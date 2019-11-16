艾瑪史東LV香水廣告和帥哥啵啵 羅浮宮花海太壯觀
2019-11-16 12:44
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表由奧斯卡影后暨品牌大使艾瑪史東（Emma Stone）演出的全新香氛形象廣告，以2019年秋季釋出的新香Cœur Battant為主視覺，透過香氛層次呼應女性心境的轉變。
艾瑪史東在這支香水影片中，以俐落的黑白色系輕盈穿搭，展現賦歸原始自我的概念，從困惑、迷惘、倔強等氛圍到釋放真我，她在海中游泳、勇於追求愛情，並且歡快地跳沙發，表現出一個女性含藏了女孩到女人的全部情懷，也展現艾瑪史東身為優秀演員的百變面向，最終以「My journey , My perfume」的旁白作結。而在影片主打的是Cœur Battant香水，意指心跳，由清新梨子香、埃及茉莉花、依蘭、水仙等花香為主，調香大師JacquesCavallier Belletrud運用廣藿香襯托優雅花香，增添氣味層次感。
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艾瑪史東所經歷的這場充滿能量的香氛之旅，由法國導演Romain Gavras拍攝，平面攝影則由Mikael Jansson執掌，影片包括白日與黑夜、晴天雨天，轉換於熱情、愉悅與陰鬱等情緒之間，取景地在義大利卡普里島上的馬拉帕爾泰別墅，以及別具象徵性的巴黎羅浮宮，其中的馬拉帕爾泰別墅，是1963年高達拍攝碧姬芭杜主演的電影「輕蔑（Le Mépris）」 的知名場景。
█路易威登香氛形象廣告影片：
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