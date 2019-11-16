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延續Fresh Taiwan 原創IP熱潮 臺灣快閃店松菸登場！

2019-11-16 15:08聯合新聞網 有.設計 uDesign

由文化內容策進院（TAICCA）主辦的Fresh Taiwan，今年攜手10家公司共15個原創品牌前進上海，參與亞洲授權展指標之一的2019上海國際品牌授權展。本次展會現場洽商佳績不斷，三天累積超過200家洽談廠商，預估本次展會簽署合作的金額將突破新臺幣1億元，顯示臺灣品牌擁有極具國際競爭力的原創內容優勢，以及發展潛力。

上海限定快閃店獲得當地市場青睞，希望與臺灣原創品牌長期合作。圖/聯合數位文創提供
上海限定快閃店獲得當地市場青睞，希望與臺灣原創品牌長期合作。圖/聯合數位文創提供
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上海限定快閃店搶攻外灘國際品牌一級戰區

授權展落幕後，緊接著於10月19日至10月27日的上海限定快閃店（上海外灘金融中心文創里），進行為期九天的銷售，臺灣原創品牌商品首次於上海外灘一級戰區與國際知名品牌爭豔。觀察商場中參觀人潮與商品銷售數，可看出臺灣原創品牌商品獲得當地市場極高的接受度，合作廠商更表示，希望與臺灣原創品牌長期合作。

Fresh Taiwan不藏私經驗交流，更首度於展後舉辦臺灣快閃店接棒

除國際參展、展會當地快閃店之外，文策院為升級「Fresh Taiwan」品牌形象，以「Fresh Taiwan, Presented by TAICCA」臺灣原創館聯合臺灣原創品牌影響力，整合臺灣內容產業及凝聚跨界資源，展開一連串活動。除了邀請此次參展品牌、展團顧問於11月14日舉辦展後交流分享會之外，為延續Fresh Taiwan的能量，更首次於15日開始至11月17日，在臺北松山文創園區133號共創合作社交誼廳，舉辦為期三天的臺灣快閃店，現場集結本次上海授權展的十家臺灣原創圖像廠商共15個原創品牌參加之外，歷屆參加過Fresh Taiwan的臺灣知名原創圖像角色如：麻吉貓、啾啾妹、紅豆姐姐、章魚熊…等，也一起進行國內聯合展售，並藉此展示臺灣原創內容的多元應用，拓銷國內通路，促進國內IP生態系的發展。Fresh Taiwan的精神除了扶植與輔導臺灣原創新銳品牌之外，也希望能搭建永續傳承的平台，邀請因這個平台發光發熱的臺灣原創品牌，能再度回到Fresh Taiwan分享國際拓展的經驗，加速新銳原創品牌與海外市場接軌，成功將臺灣原創力輸出國際。

Fresh Taiwan臺灣快閃店於松山文創園區133號共創合作社交誼廳舉辦．圖...
Fresh Taiwan臺灣快閃店於松山文創園區133號共創合作社交誼廳舉辦．圖/聯合數位文創提供
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文化內容策進院全球市場開發處處長陳姿蓉於14日出席展後交流-參展心得分享時表示「本屆是文策院首次籌辦Fresh Taiwan，除延續Fresh Taiwan的精神外，更期扮演專業中介組織的角色，整合海內外各方能量，孵化臺灣文化內容產業生態系。從本次展會徵展開始，就觀察到臺灣的原創品牌擁有龐大的創作能量，卻苦無更具系統性的商業機制將品牌帶入市場，因此更顯中介經紀人的培育計畫能作為創作者的強力後盾。後續除了授權展以外，更能於其他各式國際展會亮相，如動畫展、書展、影視展等等，連結具有潛力的品牌跨領域合作，延續品牌熱度，讓臺灣品牌能量得以輻射至國際市場。」期待臺灣各原創品牌把握此次參展的豐碩成果，文策院未來將開創更多跨域合作的機會，同時也會帶領更多臺灣原創品牌一起開拓國際市場，向世界邁進。

【Fresh Taiwan臺灣原創館－臺灣快閃店】

攜手10家圖像角色品牌：https://taicca.tw/news/25

臺灣店面時間：108年11月15日至17日，10:00-17:00

臺灣店面地點：松山文創園區南向製菸工廠1樓(臺北市信義區光復南路133號)「133號共創合作社交誼廳」

品牌上海快閃松菸

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