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「耶誕居家布置5招」快來看！讓你的耶誕節更有特色

2019-11-16 12:36聯合報 記者陳立儀／即時報導

每逢耶誕節前夕，就有許多人忙著動手布置耶誕樹，但畢竟不是所有的室內空間都足夠或適合放耶誕樹，特力屋分享用居家燈飾、小物打造節慶感的撇步，5招就能讓耶誕氛圍更與眾不同。

●燈串：留意亮度、間距與造型　空間布置更有彈性

散發微光的燈串，最適合在夜裡營造舒適溫馨的氣氛，運用方式更是多變，除了搭配耶誕樹之外，透過燈串多點發光的特性更可創造空間感，因此燈泡的亮度、間距、造型、燈串長度都是影響布置方式的關鍵，選購時可先從使用空間去思考燈串的搭配。

例如在床或書桌等區域上方，利用家具或無痕掛勾為支點固定燈串，以之字型延伸橫跨空中，營造滿天星斗的效果，建議可選購亮度較低、每顆燈泡間距較寬鬆的燈串，即使大範圍舖設也不會造成壓迫感。

桌面及矮櫃上方除了可擺置小型燈飾，也可利用吊燈或少量的造型燈串點綴。如果要搭配耶誕樹或其他耶誕擺飾，建議燈光與燈飾色彩不要超過兩種以上，避免造成繁雜混亂的視覺效果。

局部區域可用金屬網片或洞洞板固定燈串，讓燈串像爬藤植物般攀附，也可吊掛其他飾品或收納小型物件，特別推薦花束、星星等特殊造型的燈串或燈飾。

●吊燈： 善用高低距離落差　改造光影質感

吊燈不僅造型變化豐富，垂吊式設計安裝位置更具彈性，透過多組燈具高低遠近不同的位置搭配，創造出立體層次感，是燈光布置的熱門選擇。

塗鴉燈泡以軟陶材質手工製成，不僅燈光更柔和，討喜又多彩的塗鴉圖案更鮮明，讓燈泡兼具裝飾效果，透過燈串線連接，不同的燈泡塗鴉圖樣就能創造多彩繽紛、洋溢異國風的光影。

特力屋還推出季節限定的造型燈泡系列，只需接上吊燈線即可變身吊燈，造型各具特色，可利用高低遠近的不同配置塑造層次感。

●耶誕樹：嘗試新的色彩組合

耶誕樹是耶誕節居家布置的主角，除了傳統的紅、金、白色搭配之外，可嘗試運用不同色系，例如特力屋的藍銀植絨耶誕樹，在綠色枝葉覆蓋白色立體植絨模擬雪花，裝飾配件及燈串選用不同彩度的藍色，讓藍與白的交錯散發冬日氣息；針對小宅空間，另有2尺小型耶誕樹組，置於地面或桌上皆可，並且已預先組裝飾品，不需再費心布置。現在起至12月24日於特力屋購買耶誕樹、耶誕飾品（不含燈串）可享第2件9折。

●應景植物妝點綠意又百搭

耶誕樹大多是人工的，如果能加入應景的活體植物，不僅可強化節慶氣氛，即使節日過了也可做為日常的室內布置增添綠意。特力屋建議，除了耶誕節必備的耶誕紅之外，可選擇外形與耶誕樹相近的香冠柏，翠綠的枝葉只要加上裝飾點綴，就可變身為迷你版的真實耶誕樹；下方可加墊一層人工草皮，營造具有自然質感的耶誕布置。

●耶誕限定課程：麋鹿收納音樂盒

自己動手作的耶誕裝飾更有fu，特力屋推出耶誕期間限定課程「麋鹿收納音樂盒」，在專業手作老師引導下，體驗木材拼接、組裝、打磨的樂趣，打造具收納機能的麋鹿造型音樂盒，尤其是麋鹿呆萌的表情超可愛，保留原木色或著上色彩都很討喜。

特力屋即日起至12月24日推出鐵藝、竹藤吊燈、造型燈絲燈泡等9折優惠，耶誕樹及布置飾品可享第2件9折（不含燈飾、燈串），另有耶誕樹套裝、預組的2尺耶誕樹組等；特力屋門市耶誕專區打造超好拍的耶誕光廊，各式燈串與耶誕樹搭配造景，11月24日前到全台特力屋門市耶誕光廊區拍照並於官方粉絲團耶誕活動貼文下方留言上傳照片，有機會抽中500元特力屋禮券。

特力屋2尺紅果燦金耶誕樹，售價899元。圖／特力屋提供
特力屋2尺紅果燦金耶誕樹，售價899元。圖／特力屋提供
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局部區域可利用金屬網片或洞洞板固定燈串，也可吊掛其他飾品或收納小型物件。特力屋U...
局部區域可利用金屬網片或洞洞板固定燈串，也可吊掛其他飾品或收納小型物件。特力屋USB星星燈串－蒲公英售價399元；花束燈串系列共有黃色桔梗、黃色雛菊、紅色扶桑、粉色桔梗等，每串售價429元。圖／特力屋提供
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燈串橫跨空中可營造滿天星斗的效果，特力屋木藝燈串系列共有雪花、五角星、風車等3款造型，每串售價429元。圖／特力屋提供
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香冠柏外形與耶誕樹相近，加上裝飾點綴就可變身為迷你版的真實耶誕樹。特力屋耶誕紅、香冠柏可憑當日不限金額消費發票換購，原價每盆299元、特價199元、任選兩盆特價299元。圖／特力屋提供
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特力屋塗鴉燈泡的燈光柔和，表面塗鴉圖案也更加鮮明立體，可透過燈串線連接。塗鴉5W LED燈泡售價599元。圖／特力屋提供
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桌面及矮櫃上方可擺置小型燈飾，也可利用吊燈或少量的造型燈串點綴。特力屋USB星星燈串－小月包星售價399元、USB星星燈串－裂紋球售價499元、LED玻璃圓筒造型燈售價320～390元、網罩燈泡造型燈售價550元。圖／特力屋提供
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特力屋6尺藍銀植絨耶誕樹，套裝價 5,118元。圖／特力屋提供
特力屋6尺藍銀植絨耶誕樹，套裝價 5,118元。圖／特力屋提供
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特力屋推出耶誕期間限定課程「麋鹿收納音樂盒」，課程費999元（含材料、工具及師資...
特力屋推出耶誕期間限定課程「麋鹿收納音樂盒」，課程費999元（含材料、工具及師資教學）。圖／特力屋提供
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