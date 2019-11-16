「耶誕居家布置5招」快來看！讓你的耶誕節更有特色

2019-11-16 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



每逢耶誕節前夕，就有許多人忙著動手布置耶誕樹，但畢竟不是所有的室內空間都足夠或適合放耶誕樹，特力屋分享用居家燈飾、小物打造節慶感的撇步，5招就能讓耶誕氛圍更與眾不同。

●燈串：留意亮度、間距與造型 空間布置更有彈性

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散發微光的燈串，最適合在夜裡營造舒適溫馨的氣氛，運用方式更是多變，除了搭配耶誕樹之外，透過燈串多點發光的特性更可創造空間感，因此燈泡的亮度、間距、造型、燈串長度都是影響布置方式的關鍵，選購時可先從使用空間去思考燈串的搭配。

例如在床或書桌等區域上方，利用家具或無痕掛勾為支點固定燈串，以之字型延伸橫跨空中，營造滿天星斗的效果，建議可選購亮度較低、每顆燈泡間距較寬鬆的燈串，即使大範圍舖設也不會造成壓迫感。

桌面及矮櫃上方除了可擺置小型燈飾，也可利用吊燈或少量的造型燈串點綴。如果要搭配耶誕樹或其他耶誕擺飾，建議燈光與燈飾色彩不要超過兩種以上，避免造成繁雜混亂的視覺效果。

局部區域可用金屬網片或洞洞板固定燈串，讓燈串像爬藤植物般攀附，也可吊掛其他飾品或收納小型物件，特別推薦花束、星星等特殊造型的燈串或燈飾。

●吊燈： 善用高低距離落差 改造光影質感

吊燈不僅造型變化豐富，垂吊式設計安裝位置更具彈性，透過多組燈具高低遠近不同的位置搭配，創造出立體層次感，是燈光布置的熱門選擇。

塗鴉燈泡以軟陶材質手工製成，不僅燈光更柔和，討喜又多彩的塗鴉圖案更鮮明，讓燈泡兼具裝飾效果，透過燈串線連接，不同的燈泡塗鴉圖樣就能創造多彩繽紛、洋溢異國風的光影。

特力屋還推出季節限定的造型燈泡系列，只需接上吊燈線即可變身吊燈，造型各具特色，可利用高低遠近的不同配置塑造層次感。

●耶誕樹：嘗試新的色彩組合

耶誕樹是耶誕節居家布置的主角，除了傳統的紅、金、白色搭配之外，可嘗試運用不同色系，例如特力屋的藍銀植絨耶誕樹，在綠色枝葉覆蓋白色立體植絨模擬雪花，裝飾配件及燈串選用不同彩度的藍色，讓藍與白的交錯散發冬日氣息；針對小宅空間，另有2尺小型耶誕樹組，置於地面或桌上皆可，並且已預先組裝飾品，不需再費心布置。現在起至12月24日於特力屋購買耶誕樹、耶誕飾品（不含燈串）可享第2件9折。

●應景植物妝點綠意又百搭

耶誕樹大多是人工的，如果能加入應景的活體植物，不僅可強化節慶氣氛，即使節日過了也可做為日常的室內布置增添綠意。特力屋建議，除了耶誕節必備的耶誕紅之外，可選擇外形與耶誕樹相近的香冠柏，翠綠的枝葉只要加上裝飾點綴，就可變身為迷你版的真實耶誕樹；下方可加墊一層人工草皮，營造具有自然質感的耶誕布置。

●耶誕限定課程：麋鹿收納音樂盒

自己動手作的耶誕裝飾更有fu，特力屋推出耶誕期間限定課程「麋鹿收納音樂盒」，在專業手作老師引導下，體驗木材拼接、組裝、打磨的樂趣，打造具收納機能的麋鹿造型音樂盒，尤其是麋鹿呆萌的表情超可愛，保留原木色或著上色彩都很討喜。