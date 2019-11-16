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超萌「爆米花桶」必收！環球影城「聖誕小小兵」登場

2019-11-16 12:14聯合報 記者陳睿中／即時報導

聖誕節即將到來，位於大阪的日本環球影城，即起推出一系列聖誕限定的小小兵週邊商品。而且不只爆米花桶，還有絨毛玩具、巧克力等一系列禮品，通通都可見到小小兵與紅綠交錯的聖誕配色元素，絕對會令粉絲荷包失守！

本次日本環球影城所推出的聖誕商品中，包括有泡泡棒、頭帶、絨毛玩具等多款週邊商品，還有小小兵聖誕脆餅乾等小點心。其中最具代表性的「爆米花桶」，主角是頭帶麋鹿角的蘿蔔，不僅穿著聖誕斗篷，頭上還頂著小小娃娃，雙眼圓滾滾的呆萌造型相當可愛。

若想跟蘿蔔一樣帶著麋鹿角玩園區，本次聖誕週邊也有小小兵的「麋鹿角頭飾」，上面還有雪花、香蕉作為點綴，更添佳節氣氛。另外一款「小小兵聖誕泡泡棒」，有著魔法棒的造型，上頭並設置有泡泡產生機，只要按下按鈕，就可以噴出泡泡，十分適合增添夢幻感。

除此之外，「小小兵聖誕倒數月曆」則是採戳戳樂設計，隨著聖誕節越來越近，民眾可以每天戳一格對應日期，獲得盒內的小小兵點心。其他還有聖誕掛飾、原子筆、便條紙、拉鍊包、連帽T、票卡夾、聖誕花圈等期間限定商品，即日起至2020年1月13日期間，園區內也可看見小小兵的聖誕裝飾，讓旅客感受到歡樂的耶誕氣氛。（商品實際販售時間、地點，依官方公告為主）

聖誕版的小小兵絨毛娃娃、票卡夾。圖／擷取自日本環球影城官網
聖誕版的小小兵絨毛娃娃、票卡夾。圖／擷取自日本環球影城官網
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包括泡泡棒、連帽T、拉鍊包、麋鹿角頭飾，都是聖誕限定商品。圖／擷取自日本環球影城...
包括泡泡棒、連帽T、拉鍊包、麋鹿角頭飾，都是聖誕限定商品。圖／擷取自日本環球影城官網
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針對聖誕節特別推出的「爆米花桶」與多款點心。圖／擷取自日本環球影城官網
針對聖誕節特別推出的「爆米花桶」與多款點心。圖／擷取自日本環球影城官網
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環球影城聖誕節原子筆

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