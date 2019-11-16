超萌「爆米花桶」必收！環球影城「聖誕小小兵」登場

2019-11-16 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



聖誕節即將到來，位於大阪的日本環球影城，即起推出一系列聖誕限定的小小兵週邊商品。而且不只爆米花桶，還有絨毛玩具、巧克力等一系列禮品，通通都可見到小小兵與紅綠交錯的聖誕配色元素，絕對會令粉絲荷包失守！

本次日本環球影城所推出的聖誕商品中，包括有泡泡棒、頭帶、絨毛玩具等多款週邊商品，還有小小兵聖誕脆餅乾等小點心。其中最具代表性的「爆米花桶」，主角是頭帶麋鹿角的蘿蔔，不僅穿著聖誕斗篷，頭上還頂著小小娃娃，雙眼圓滾滾的呆萌造型相當可愛。

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若想跟蘿蔔一樣帶著麋鹿角玩園區，本次聖誕週邊也有小小兵的「麋鹿角頭飾」，上面還有雪花、香蕉作為點綴，更添佳節氣氛。另外一款「小小兵聖誕泡泡棒」，有著魔法棒的造型，上頭並設置有泡泡產生機，只要按下按鈕，就可以噴出泡泡，十分適合增添夢幻感。