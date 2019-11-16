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如何畫出高質感光感眼妝？試試粉體超細緻的法國新眼彩

2019-11-16 12:02經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

進入秋冬Party旺季，「光感眼妝」成彩妝主流，但如何兼顧色彩、光澤和質感？法國美妝品牌Sisley表示，眼影粉體要夠細膩、精緻，才是能否呈現質感眼妝的關鍵點，而質地不佳的眼妝，肯定會讓整體妝容大打折扣。

Sisley今年秋冬推出「植物光感保養眼影」，添加綠茶、山茶花籽和白百合花等天然植物萃取保養成份，訴求上妝的同時也就在保養，且粉體夠細緻，可單獨上妝外，也能相互疊擦使用，全系列共有20色，成分中還含有極具光感的超細緻珍珠母貝。

20色的Sisley「植物光感保養眼影」共有自然裸光、搶眼煙燻、繽紛色塊、耀眼金屬四種色系。

其中，自然裸光色系適合輕薄裸妝，單色使用時，可以針對基礎眼妝，打造清新、明亮的妝感。搶眼煙燻色系則能夠強化眼妝效果，凸顯眼部妝感，主要以單色使用，也可以作為眼線筆，畫出充滿光澤且線條較為柔和的眼線。

繽紛色塊色系則適合打造大膽、前衛，充滿趣味又時尚的妝容，透過繽紛的色塊，馬上就能成為最美焦點。此外，Sisley「植物光感保養眼影」還有三種金屬色調，充滿光澤的顏色，可與其他色彩眼影色調結合，呈現出霓虹般的迷人細緻光感。

此外，全新20色的Sisley「植物光感保養眼影」則有五種閃耀光澤，包含絲緞、粉霧、閃耀、金屬、炫彩等。

法國美妝品牌Sisley表示，眼影粉體要夠細膩、精緻，才是能否呈現質感眼妝的關鍵...
法國美妝品牌Sisley表示，眼影粉體要夠細膩、精緻，才是能否呈現質感眼妝的關鍵點，而質地不佳的眼妝，肯定會讓整體妝容大打折扣。 圖／Sisley提供
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20色的Sisley「植物光感保養眼影」共有自然裸光、搶眼煙燻、繽紛色塊、耀眼金...
20色的Sisley「植物光感保養眼影」共有自然裸光、搶眼煙燻、繽紛色塊、耀眼金屬四種色系。 圖／Sisley提供
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