Facebook大量貼文下架原因找到了 官方聲明：技術問題

2019-11-16 01:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



Facebook在11月15日無預警發生大量用戶貼文被以違反「社群守則」為由下架。時值選舉前夕、香港抗爭期間，一開始許多人反應被下架的內容多與中國大陸、香港或國民黨等政治議題相關，隨後，連許多名人、新聞媒體的官方粉絲團也被封鎖貼文，因而被懷疑是遭到有心人士或是假帳號針對中國議題進行檢舉，也迅速在社群掀起熱烈討論與質疑。

針對部分用戶無法分享貼文內容，Facebook在深夜緊急發出聲明如下：「11月15日稍早，部分用戶無法分享新聞媒體或其他粉絲專頁貼文內容，目前狀況已排除並已完全恢復正常。經調查後，本次狀況為技術問題，與貼文內容無關，非常抱歉造成用戶的不便。」

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