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富藝斯秋拍預展台北登場 流行教母作品展現兒虐陰影

2019-11-15 21:33聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

香港陷入反送中風暴，拍賣市場依然熱絡。富藝斯2019年香港秋季拍賣亞洲巡迴預展，明後兩天在台北BELLAVITA寶麗廣塲的藝文空間舉行。 富藝斯表示，本季富藝斯「廿世紀及當代藝術和設計」兩場拍賣共呈現148件拍品，總估價逾台幣十億；為公司於亞洲區正式成立四年以來，總估價最高的拍賣。

富藝斯此次來台展出的藝品橫跨不同世代。包含現當代藝術大師尚‧米榭‧巴斯奇亞、格哈特•里希特、趙無極、劉野和草間彌生等大師巨作，也將呈現一系列新晉街頭潮流藝術家，如MADSAKI、Eddie Martinez、和喬伊斯‧佩扎羅等藝術家的作品。

趙無極1968年創作的「29. 05- 31. 10. 68 」，以蒼勁豐沛的筆觸呈現出火、土、氣和水四個元素間的纏鬥，畫面巧妙地分成三個橫向部分，為中央眩目構圖提供一絲穩定性。在此畫中，趙無極於厚重的油彩中加入松節油稀釋，重現水墨畫韻味，形成透明的渲染和類似中國文人在宣紙上形成的流暢墨跡的視覺效果。

草間彌生創作的「六人之客」，則是了解這位藝術界流行教母童年與心靈的重要作品。草間將街上撿回來的廢棄物，裹上突起的填充布料，製成一件件家具。創作「六人之客」之前，草間彌生母親去世，她在雕塑中呈現了六位客人聚集在擺滿鮮花水果桌子旁的母系家庭晚餐之意象，直接暗示自己的童年，父母曾經營一個苗種農場，但也帶回了她童年和青春時期被自己的母親虐待的慘痛記憶。

在龐克藝術家喬伊斯‧佩扎羅（Joyce Pensato）的作品「唐老鴨」中，唐老鴨此一著名的迪士尼角色以陰鬱的黑色瓷漆勾勒，襯上北京光禿的白色，是藝術家將流行文化標誌性角色怪異重現的藝術創作標誌。

草間彌生創作的「六人之客」。圖/富藝斯提供
草間彌生創作的「六人之客」。圖/富藝斯提供
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喬伊斯‧佩扎羅的「唐老鴨」。圖/ 富藝斯提供
喬伊斯‧佩扎羅的「唐老鴨」。圖/ 富藝斯提供
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藝術家草間彌生香港

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