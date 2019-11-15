富藝斯秋拍預展台北登場 流行教母作品展現兒虐陰影

2019-11-15 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



香港陷入反送中風暴，拍賣市場依然熱絡。富藝斯2019年香港秋季拍賣亞洲巡迴預展，明後兩天在台北BELLAVITA寶麗廣塲的藝文空間舉行。 富藝斯表示，本季富藝斯「廿世紀及當代藝術和設計」兩場拍賣共呈現148件拍品，總估價逾台幣十億；為公司於亞洲區正式成立四年以來，總估價最高的拍賣。

富藝斯此次來台展出的藝品橫跨不同世代。包含現當代藝術大師尚‧米榭‧巴斯奇亞、格哈特•里希特、趙無極、劉野和草間彌生等大師巨作，也將呈現一系列新晉街頭潮流藝術家，如MADSAKI、Eddie Martinez、和喬伊斯‧佩扎羅等藝術家的作品。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

趙無極1968年創作的「29. 05- 31. 10. 68 」，以蒼勁豐沛的筆觸呈現出火、土、氣和水四個元素間的纏鬥，畫面巧妙地分成三個橫向部分，為中央眩目構圖提供一絲穩定性。在此畫中，趙無極於厚重的油彩中加入松節油稀釋，重現水墨畫韻味，形成透明的渲染和類似中國文人在宣紙上形成的流暢墨跡的視覺效果。

草間彌生創作的「六人之客」，則是了解這位藝術界流行教母童年與心靈的重要作品。草間將街上撿回來的廢棄物，裹上突起的填充布料，製成一件件家具。創作「六人之客」之前，草間彌生母親去世，她在雕塑中呈現了六位客人聚集在擺滿鮮花水果桌子旁的母系家庭晚餐之意象，直接暗示自己的童年，父母曾經營一個苗種農場，但也帶回了她童年和青春時期被自己的母親虐待的慘痛記憶。