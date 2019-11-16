UNT魔幻水指彩Ｘ貓小姐限量聯名 超值百搭色 美麗隨心所欲

2019-11-16 15:10 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖／UNT、聯合數位文創提供 分享 facebook

隨著天氣逐漸轉涼，秋冬的氣息也更加濃厚。除了要把衣櫥裡的衣服換季，也別忘了搭配秋冬色系的指彩，展現如貓般優雅的氣質，爲今年的秋冬變換不同的造型，迎接歲末年終的到來！

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聯合數位文創旗下貓系療癒圖文作家「貓小姐Ms.Cat」喜歡用詼諧的手法，開貓的玩笑，筆下的貓總讓人看了會心一笑，與貓咪共享溫柔時光。這次與UNT首次合作推出，聯名限量魔幻水指彩，外盒包裝到指彩瓶身上皆是充滿生活化的貓咪們，讓人的心情被療癒著。

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UNT魔幻水指彩，標榜無添加有機溶劑、無刺鼻味、無殘留，不添加對人體有害成分，安全水性配方及不需要去光水「一撕即卸」的特性，在卸除時毫不費力，更不會傷害到指甲表面，同時也滿足了想隨心所欲變換指彩顏色的女孩們！

精選的水指彩顏色，採用高光澤鎖色技術，突破一般水性指彩低光澤、低飽和度的限制，百搭又顯氣質，組盒包裝質感精緻，不僅可以自己收藏也可以當作聖誕節或跨年的交換禮物，不只貓奴必收，也是歲末最值得衝一波的聯名商品。

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水指彩的外盒也別急著丟掉，留下來可以當作收納盒使用，兼具收藏與收納功能，每個細節都貼心的為女孩們想到，這次與貓小姐Ms.Cat的聯名商品，讓人更沒有理由不勸敗！

【UNT魔幻水指彩Ｘ貓小姐聯名限量款】即日起於UNT官網、蝦皮拍賣與博客來販售，全台限量1000組，喜歡指彩的貓奴們，千萬別錯過了！更多「貓小姐Ms.Cat」最新動態可於Facebook搜尋「貓小姐Ms.Cat」。