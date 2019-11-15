12米金錢豹溜滑梯太霸氣！統一時代耶誕變身「小賭城」

2019-11-15 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



台北統一時代百貨變身「小賭城」，邁入第五年的「愛‧Sharing」，每年都以城市為主題的耶誕裝置，去年吸引500萬人潮造訪，今年以美國拉斯維加斯為主題城市，隨著夜幕降落，整間百貨從內至外彩色霓虹燈亮起，五光十色相當炫目，12米高的霸氣金錢豹溜滑梯更是吸睛，透過賭城各式經典元素，呈現拉斯維加斯的炫麗奪目。

統一集團旗下的台北統一時代百貨與高雄夢時代，今年耶誕裝飾濃罩滿滿賭城拉斯維加斯炫麗氣氛。台北統一時代從館外到館內，妝點上14個主題裝置，一樓百貨大門變身有如賭城入口。忠孝東路的大步梯，將賭城拉斯維加斯的招牌元素，像是和平鴿、俄羅斯輪盤、撲克牌等圖案，以彩色霓虹燈呈現。

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位於二樓夢廣場的耶誕主樹，大量運用霓虹燈管、投射光束，呈現拉斯維加斯的奢華，主題燈光秀首度搭配大樓外牆燈光變化，創造比往年更繽紛開闊的感覺，每日晚間6點至9點整點播放。