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屈臣氏最新獨家韓系彩妝CP值超高！時髦小姊姊妝靠它就搞定

2019-11-15 19:13聯合報 記者陳立儀／即時報導

開架韓系彩妝又有新貨到，屈臣氏獨家韓系美妝品牌pink BY PURE BEAUTY於台灣推出全新彩妝系列，以溫潤的可可奶茶色系為秋冬主打，包括粉餅、雙色眼影、眼線、頰彩、唇彩等一應俱全，輕鬆變身低調內斂的時髦韓國小姊姊，於屈臣氏全台限定300家門市獨家開賣，原價299～499元不等，即日起至12月4日購買pink BY PURE BEAUTY彩妝系列可享2件6折優惠。

pink BY PURE BEAUTY彩妝由韓國製造，外包裝採用韓妞最愛的酷帥Girl Crush風格、融合甜美與個性的粉紅、黑色，底妝包括輕透濾光粉餅、油光拜拜特霧粉餅，小巧體積方便隨身攜帶補妝；腮紅與修容也是韓風小姊姊妝的重點之一，pink BY PURE BEAUTY推出3款霧感腮紅，夕陽橙、礫土棕、乾燥玫瑰粉色搭配霧面質地，妝點自然好氣色。

從韓劇女主角們的妝容就能看出，俐落又有型的眉毛向來是制霸全場的要素，但畫眉也是化妝新手最容易失誤之處，時下自然毛流的「野生眉」正夯，建議可挑選5mm極細眉筆，先勾勒出自然立體眉型，再用眉刷填滿空隙。

至於最容易讓人剁手想買的唇彩，pink BY PURE BEAUTY推出6色的一吻傾心柔霧唇膏，囊括今年秋冬主推的溫柔可可奶茶色、經典不敗的紅色、永遠擦不膩的乾燥玫瑰色等，就算全部包色CP值也很高。

pink BY PURE BEAUTY油光拜拜特霧粉餅，原價349元、即日起至1...
pink BY PURE BEAUTY油光拜拜特霧粉餅，原價349元、即日起至12月4日可享2件6折。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏獨家韓系美妝品牌pink BY PURE BEAUTY推出全新彩妝系列，輕...
屈臣氏獨家韓系美妝品牌pink BY PURE BEAUTY推出全新彩妝系列，輕鬆打造韓系小姊姊妝容。圖／屈臣氏提供
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pink BY PURE BEAUTY輕透濾光粉餅，共2色，原價349元、即日起至12月4日可享2件6折。圖／屈臣氏提供
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