屈臣氏最新獨家韓系彩妝CP值超高!時髦小姊姊妝靠它就搞定

2019-11-15 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 /即時報導



開架韓系彩妝又有新貨到,屈臣氏獨家韓系美妝品牌pink BY PURE BEAUTY於台灣推出全新彩妝系列,以溫潤的可可奶茶色系為秋冬主打,包括粉餅、雙色眼影、眼線、頰彩、唇彩等一應俱全,輕鬆變身低調內斂的時髦韓國小姊姊,於屈臣氏全台限定300家門市獨家開賣,原價299~499元不等,即日起至12月4日購買pink BY PURE BEAUTY彩妝系列可享2件6折優惠。

pink BY PURE BEAUTY彩妝由韓國製造,外包裝採用韓妞最愛的酷帥Girl Crush風格、融合甜美與個性的粉紅、黑色,底妝包括輕透濾光粉餅、油光拜拜特霧粉餅,小巧體積方便隨身攜帶補妝;腮紅與修容也是韓風小姊姊妝的重點之一,pink BY PURE BEAUTY推出3款霧感腮紅,夕陽橙、礫土棕、乾燥玫瑰粉色搭配霧面質地,妝點自然好氣色。

VVIP 會員限定! 免費使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞, 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

從韓劇女主角們的妝容就能看出,俐落又有型的眉毛向來是制霸全場的要素,但畫眉也是化妝新手最容易失誤之處,時下自然毛流的「野生眉」正夯,建議可挑選5mm極細眉筆,先勾勒出自然立體眉型,再用眉刷填滿空隙。