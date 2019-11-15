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此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55聯合報 記者徐力剛／台北即時報導

北歐挪威以「賞鯨」活動聞名全球，近期為增進觀光發展，當地政府於小鎮安德內斯（Andenes）打造最新賞鯨地標「The Whale」，此次找來Dorte Mandrup 建築師事務所合作，預計最快2020年完工，對提升在地觀光有著顯著效益。

全新「The Whale」坐落海邊，建築以海中最大哺乳類「鯨魚」為靈感，特殊流線型設計，搭配純色石材妝點，從遠處看來宛如一頭傾身入水的鯨魚尾巴，動態感十足。建築師Dorte Mandrup在社交軟體Instagram分享，即將落成的「The Whale」將成為描繪海底世界居民故事的地方，來此除了享受賞鯨樂趣外，更能增進大家對鯨魚和海中生物的認識，是個一舉多得之地。

「The Whale」所在安德亞島（Andøya），位於北極圈約 300 公里內，被譽為全球最佳賞鯨地點之一，在此可看到鯨魚遷徙時經過的深海山谷 Bleiksdjupa，吸引無數觀光客爭相前往。

遊客中心「The Whale」外型如鯨魚尾巴般流線，充滿設計感。圖/取自 dor...
遊客中心「The Whale」外型如鯨魚尾巴般流線，充滿設計感。圖/取自 dorte_mandrup @ Instagram
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沿海而建的「The Whale」造型前衛，晉升當地熱門打卡點。圖/取自 dort...
沿海而建的「The Whale」造型前衛，晉升當地熱門打卡點。圖/取自 dorte_mandrup @ Instagram
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賞鯨鯨魚建築

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