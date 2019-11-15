少女最愛微醺風味！台灣限定「芭樂柳橙沙瓦」全聯獨賣
2019-11-15 17:22
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
結束一天繁忙工作，回到家中來杯沁涼水果沙瓦，是許多小資女放鬆壓力小訣竅。日本飲料大廠SOUR3看好商機，推出台灣限定版「芭樂柳橙沙瓦」，主打果汁含量高達20%，讓少女們享受專屬的微醺時光，即日起於全聯搶先販售。
全新「芭樂柳橙沙瓦」以台灣辦桌文化為靈感，水果酒中加入芭樂、柳橙代表台灣風味水果，柳橙特有酸度與芭樂滑順口感，在口中激烈碰撞，品嚐前記得先冰鎮或加入少許冰塊調和，風味更是一絕。
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三五好友齊聚，伴隨熱炒店喧囂氣氛，來杯「芭樂柳橙沙瓦」最對味，細緻氣泡感搭配3%微酒精，淡淡水果清香在口中蔓延，佐以大火快炒餐點享用，別有一番滋味。外包裝色彩絢麗，以漫畫版芭樂、柳橙為題材妝點，視覺感十分清爽。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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