劉亞仁氣場好強 周冬雨BURBERRY佳節系列怎穿這麼帥

2019-11-15 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



韓星劉亞仁不僅出了名演技好，染了金髮後時尚火力全開，成為BURBERRY活動常客，在韓版DAZED雜誌也拍出了氣氛獨特的大片，而近期品牌釋出的節慶系列中，更與多種族、國籍模特兒或演員演繹形象廣告，人群中仍綻放強大氣場。

今年度劉亞仁與時尚品牌知名合作包括5月份的「I SPEAK MY TRUTH IN #MYCAVLVINS」，CALVIN KLEIN邀請劉亞仁、坎達爾珍娜（Kendall Jenner）等有影響力的名人面對真我，在IG傳遞自由無懼的力量；而本年度BURBERRY的耶誕節系列形象影片，由首席創意總監Riccardo Tisci主導，透過團結來詮釋對愛的感受與意義，表示這是一年中他最喜歡的時光之一，也很開心邀請了一直支持他的朋友們，共同慶祝自他加入BURBERRY以來第一次策畫的佳節活動。

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包括品牌大使周冬雨和劉亞仁、Carla Bruni、Fran Summers等名人，都在Deee-Lite 的「What Is Love？」樂曲中舞動，BURBERRY除了推出多款經典外套、圍巾等禮品，近期上市最新的B系列，也是Riccardo Tisci設計的每月限時單品，是一款手工裝飾水晶的羅紋針織帽（Crystal Beanie），將在格林威治標準時間11月17日中午12點起透過品牌IG、LINE和Kakao平台獨家發售24小時。

█BURBERRY Festive campaign 2019官方影片連結：

https://www.youtube.com/watch?v=Y9sE6w1aErE