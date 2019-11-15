親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

靠韓粉衝票？謝龍介不分區立委排序成吳敦義保護棒次

劉亞仁氣場好強 周冬雨BURBERRY佳節系列怎穿這麼帥

2019-11-15 17:19聯合報 記者楊詩涵／即時報導

韓星劉亞仁不僅出了名演技好，染了金髮後時尚火力全開，成為BURBERRY活動常客，在韓版DAZED雜誌也拍出了氣氛獨特的大片，而近期品牌釋出的節慶系列中，更與多種族、國籍模特兒或演員演繹形象廣告，人群中仍綻放強大氣場。

今年度劉亞仁與時尚品牌知名合作包括5月份的「I SPEAK MY TRUTH IN #MYCAVLVINS」，CALVIN KLEIN邀請劉亞仁、坎達爾珍娜（Kendall Jenner）等有影響力的名人面對真我，在IG傳遞自由無懼的力量；而本年度BURBERRY的耶誕節系列形象影片，由首席創意總監Riccardo Tisci主導，透過團結來詮釋對愛的感受與意義，表示這是一年中他最喜歡的時光之一，也很開心邀請了一直支持他的朋友們，共同慶祝自他加入BURBERRY以來第一次策畫的佳節活動。

包括品牌大使周冬雨和劉亞仁、Carla Bruni、Fran Summers等名人，都在Deee-Lite 的「What Is Love？」樂曲中舞動，BURBERRY除了推出多款經典外套、圍巾等禮品，近期上市最新的B系列，也是Riccardo Tisci設計的每月限時單品，是一款手工裝飾水晶的羅紋針織帽（Crystal Beanie），將在格林威治標準時間11月17日中午12點起透過品牌IG、LINE和Kakao平台獨家發售24小時。

█BURBERRY Festive campaign 2019官方影片連結：

https://www.youtube.com/watch?v=Y9sE6w1aErE

11月17日中午12點透過社群平台發售的B系列水晶鑲飾羅紋針織帽。圖／BURBE...
11月17日中午12點透過社群平台發售的B系列水晶鑲飾羅紋針織帽。圖／BURBERRY提供
分享
耶誕節系列單品中型條紋浮雕皮革TB包，售價89,000元。圖／BURBERRY提...
耶誕節系列單品中型條紋浮雕皮革TB包，售價89,000元。圖／BURBERRY提供
分享
11月17日中午12點透過社群平台發售的B系列水晶鑲飾羅紋針織帽。圖／BURBE...
11月17日中午12點透過社群平台發售的B系列水晶鑲飾羅紋針織帽。圖／BURBERRY提供
分享
劉亞仁（右）近期多次出席BURBERRY品牌活動。圖／BURBERRY提供
劉亞仁（右）近期多次出席BURBERRY品牌活動。圖／BURBERRY提供
分享
周冬雨這一身白色褲裝超帥氣。圖／BURBERRY提供
周冬雨這一身白色褲裝超帥氣。圖／BURBERRY提供
分享
耶誕節系列單品的雙面兩用徽標貼花豹紋漁夫帽，售價14,200元。圖／BURBER...
耶誕節系列單品的雙面兩用徽標貼花豹紋漁夫帽，售價14,200元。圖／BURBERRY提供
分享
周冬雨（左1）、劉亞仁（右2）加入BURBERRY耶誕節形象影片拍攝。圖／BUR...
周冬雨（左1）、劉亞仁（右2）加入BURBERRY耶誕節形象影片拍攝。圖／BURBERRY提供
分享
跨種族、國籍、性別的多元之愛，也透過BURBERRY耶誕節形象廣告傳達。圖／BU...
跨種族、國籍、性別的多元之愛，也透過BURBERRY耶誕節形象廣告傳達。圖／BURBERRY提供
分享
BURBERRY耶誕節形象影片，是首席創意總監Riccardo Tisci主掌品...
BURBERRY耶誕節形象影片，是首席創意總監Riccardo Tisci主掌品牌後第一個節慶系列。圖／BURBERRY提供
分享

品牌

相關新聞

有錢人這樣吃！加入金箔海膽「和牛滷肉飯」奢華度爆表

2019-11-15 18:00

那些年麥當勞停售食物？網友：這款「飲品」出國才有

2019-11-15 17:03

在地人帶路吃麵線、香腸、甜不辣 逛新北歡樂耶誕城2家必嘗銅板價宵夜

2019-11-15 18:13

此生必去賞鯨名所！挪威The Whale宛如置身在鯨魚尾巴

2019-11-15 17:55

少女最愛微醺風味！台灣限定「芭樂柳橙沙瓦」全聯獨賣

2019-11-15 17:22

皮卡丘走跳信義區！《寶可夢劍／盾》遊行、快閃店登場

2019-11-15 16:37

韓妞為何風靡「牛奶水」？這瓶化妝水裡有整罐乳霜

2019-11-15 16:35

台北101六大超美耶誕主題 摩天輪「禮物夢工廠」搶先看

2019-11-15 15:29

獨／屏東IG名店「好樂杯冰」即日停業 粉絲驚：太突然

2019-11-15 14:36

年末跑趴必備！這幾款楓紅、磚土色唇彩讓唇色不斷電

2019-11-15 12:57

星宇航空機上安全影片曝光 3D動畫打造奇幻宇宙

2019-11-15 12:41

志玲姐姐送客禮服確定了！果然是穿夏姿．陳

2019-11-15 12:20

千人擠爆西屯家樂福！超狂福袋、生鮮蔬菜攬客力十足

2019-11-15 11:49

帶香氣去旅行！Aesop芳香室內噴霧三重奏首推50ml

2019-11-15 11:34

佛跳牆、黃金鯧！飯Bar年菜87折 套餐再送2000元

2019-11-15 11:32

文具店奧客來了！看職人店員如何正向化解危機

2019-11-15 11:24

林志玲的婚紗應該就是它了 甜蜜「夫唱婦隨」正是主因

2019-11-15 10:24

客委會「不分區名單」出爐 網：比國民黨的更令人失望

2019-11-15 10:12

限量600盒！ GODIVA耶誕倒數日曆、經典耶誕小熊必搶

2019-11-15 01:02

AKACHEN 只做有靈魂的珠寶

2019-11-15 00:16

PANDORA首飾多變靈動 讓曾沛慈心動

2019-11-14 23:36

S.T. Dupont高級訂製系列 典藏世界地標

2019-11-14 23:27

消費送100元！魷魚大叔2款「韓食聖誕套餐」登場

2019-11-14 22:33

火烤魂回歸！ 漢堡王高雄第一站地址確定 今年底前開幕

2019-11-14 22:10

到台北101高空搖滾開趴迎接2020 每人2500元限量8百張

2019-11-14 21:46

到信義區看寶可夢皮卡丘遊行　還能把「皮卡秀」帶回家

2019-11-14 20:50

限量6萬個！熊大、兔兔小蛋糕 85˚C預估1.5個月就完銷

2019-11-14 20:18

我們那些年的敦南誠品 吳清友這句話誕生了獨特書店風景

2019-11-14 20:11

確定了！誠品敦南店明年這個日期謝幕 倒數計時展開

2019-11-14 19:49

皮卡丘現身家樂福！400項限定商品粉絲瘋搶

2019-11-14 19:48

正妹部落客超仙婚紗照曝光 「兩穿式」設計CP值好高！

2019-11-14 19:24

每60秒賣一杯！ 哈根達斯「紅豆麻糬冰淇淋」回來了

2019-11-14 19:19

穿牛仔褲出嫁？林志玲婚紗很可能出自這些品牌

2019-11-14 19:17

化學元素週期表登上台北101外牆 今晚亮相

2019-11-14 18:39

守護身心障礙者 名人愛心包等你來競標

2019-11-14 18:21

空氣感的冬季新裝 王思偉樂穿輕飄飄FABIANA FILIPPI

2019-11-14 18:20

都彭高級訂製系列10周年 知名地標躍上筆具、打火機

2019-11-14 18:09

影／成本省一半！高鐵白橘外漆國產化 明年9月全上線

2019-11-14 17:53

1折眼影盤必收、免費送唇膏！雅詩蘭黛耶誕特惠超好康

2019-11-14 17:45
看更多

熱門文章

到信義區看寶可夢皮卡丘遊行　還能把「皮卡秀」帶回家

2019-11-14 20:50

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

月入55K為何兼差外送？ 31歲男曝生活血淚引共鳴

2019-11-15 12:23

她切開柿子發現「滿滿黑點」 行家曝：高級貨！

2019-11-15 09:19

95萬劑公費流感疫苗已到貨 一張圖看今年開打時程

2019-11-15 12:28

火烤魂回歸！ 漢堡王高雄第一站地址確定 今年底前開幕

2019-11-14 22:10

今明回暖以後 吳德榮：下周一、二北台灣高溫剩20度

2019-11-15 07:29

志玲姐姐送客禮服確定了！果然是穿夏姿．陳

2019-11-15 12:20

客委會「不分區名單」出爐 網：比國民黨的更令人失望

2019-11-15 10:12

免治馬桶是用髒水沖屁股？ 爸爸一句話引網友激辯

2019-11-14 20:23

林志玲的婚紗應該就是它了 甜蜜「夫唱婦隨」正是主因

2019-11-15 10:24

他好奇哪個國家市容像台灣？ 網友指南韓：8成像

2019-11-15 16:50

每日星座運勢／水瓶事業宜親力親為　財運旺盛光明

2019-11-15 00:00

【夫妻之間】布衣／我們的名字

2019-11-15 06:00

被母逼相親 女孩的話讓他驚：我點頭就有不認識的未婚妻？

2019-11-15 15:43

低醣高蛋白便當正夯 份量少要價180元嚇壞他

2019-11-14 21:04

公費流感疫苗 首批今起施打

2019-11-15 00:46

公費醫師期滿續留偏鄉 最高月補助18萬

2019-11-15 00:19

皮卡丘走跳信義區！《寶可夢劍／盾》遊行、快閃店登場

2019-11-15 16:37

獨／屏東IG名店「好樂杯冰」即日停業 粉絲驚：太突然

2019-11-15 14:36

穿牛仔褲出嫁？林志玲婚紗很可能出自這些品牌

2019-11-14 19:17

星宇航空機上安全影片曝光 3D動畫打造奇幻宇宙

2019-11-15 12:41

天冷長輩狀況多？5大要訣顧健康 醫：總之先賴床再說

2019-11-15 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top