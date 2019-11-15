那些年麥當勞停售食物？網友：這款「飲品」出國才有

2019-11-15 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



被譽為小孩天堂的「麥當勞」常推出創意新品，但隨著菜單更新，今年停售熱巧克力、芝麻冰炫風及巧克力聖代等品項，讓粉絲直呼太可惜了！日前有網友在PTT提問，說自己最愛的「熱可可」竟然停售了，大家有沒有遺憾品項？吸引大批網友留言，最終由「奶昔」高票當選最想念食物。

原Po指出，熱愛甜食的自己，每次到麥當勞都會點熱巧克力，沒想到有天店員跟他說要喝要快，因為要停售了。網友對此回應熱烈，直說「搖薯條咖喱、奶昔、貝果裡面有起司跟牛肉那個季節性商品」、「還我焦糖冰奶茶」、「舊版奶茶跟舊版冰美式」，停售品項中以「奶昔」呼聲最高，網友提到「奶昔+1，已經忘記那個味道了」、「絕對奶昔，再來漂浮系列」、「絕對是奶昔；現在要喝還要去香港機場」、「奶昔 ，小時候去麥當勞必點」，可見麥當勞奶昔威力不容小覷。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！