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皮卡丘走跳信義區！《寶可夢劍／盾》遊行、快閃店登場

2019-11-15 16:37聯合報 記者陳立儀／即時報導

許多寶可夢迷期待的任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍》、《寶可夢 盾》11月15日正式在台發售，The Pokémon Company即日起至12月1日在台北市信義區舉辦一系列「巨寶可夢（Pokémon MAX）」販售紀念活動，今天由萌翻天的皮卡丘帶領3個寶可夢新角色－炎兔兒、淚眼蜥、敲音猴列隊遊行、跳舞，為這場寶可夢嘉年華揭開序幕，明、後兩天也將有寶可夢遊行走跳信義區，現場的大型充氣寶可夢氣球造景更立即成為拍照打卡熱點。

任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》上市發表會請來納豆、坤達、大元、邰智源等藝人及網紅Ryuuu站台，最愛皮卡丘的大元還將遊戲中的皮卡丘取名為「弟弟」，在新角色中她最喜歡可愛又具有攻擊性的炎兔兒；資深抓寶狂的邰智源說有一陣子真的超迷抓寶，不僅每天抓到凌晨1、2點，甚至還在半夜跑到工地或墓園附近，他笑說「經常抓到珍奇異獸」，尤其出國時更是興奮，因為可以抓地區限定的寶可夢。

在現場試玩《寶可夢 劍／盾》之後，4人都覺得團體戰模式很棒，坤達說「不怕用錯屬性的寶可夢，有隊友可以Cover」。除了精美的畫面場景之外，「極巨化寶可夢」也是《寶可夢 劍／盾》的特色之一，只限在伽勒爾地區的特定場所道館對戰中發生，可以看見雙方寶可夢巨大化的現象，11月15日至11月17日在新光三越A9香堤大道現身的大型充氣寶可夢氣球造景，就是為了讓大家親身感受極巨化寶可夢的震撼力。

寶可夢遊行11月15日至11月17日熱鬧現身台北市信義區，可一睹皮卡丘與寶可夢們排隊遊行、跳舞的超萌風采，並限量發送《寶可夢 劍／盾》新角色的可愛造型遮陽紙帽；12月1日前在信義區新光三越A9 9樓會場還將陸續舉辦《寶可夢 劍／盾》巨星大賽、150人對戰大會、寶可夢集換式卡牌教室、「Pokémon GO 任務」等活動，現場也有快閃店販售寶可夢周邊商品，詳細資訊依官網（https://tw.portal-pokemon.com/）公布為準。

慶祝任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》開賣，皮卡丘超萌走跳台北市信義區。記...
慶祝任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》開賣，皮卡丘超萌走跳台北市信義區。記者陳立儀／攝影
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大元、邰智源、坤達對任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》的團體戰讚不絕口。記...
大元、邰智源、坤達對任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》的團體戰讚不絕口。記者陳立儀／攝影
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任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》11月15日正式在台上市，皮卡丘與寶可夢...
任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》11月15日正式在台上市，皮卡丘與寶可夢新角色現身台北市信義區遊行、跳舞。記者陳立儀／攝影
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任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》11月15日正式在台上市，皮卡丘與寶可夢...
任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》11月15日正式在台上市，皮卡丘與寶可夢新角色現身台北市信義區遊行、跳舞。記者陳立儀／攝影
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任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》11月15日正式在台上市，皮卡丘帶領炎兔...
任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》11月15日正式在台上市，皮卡丘帶領炎兔兒、淚眼蜥、敲音猴等3個新角色遊行、跳舞。記者陳立儀／攝影
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11月15日至11月17日在新光三越A9香堤大道現身的大型充氣寶可夢氣球造景，立...
11月15日至11月17日在新光三越A9香堤大道現身的大型充氣寶可夢氣球造景，立即成為拍照打卡熱點。記者陳立儀／攝影
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任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》11月15日正式在台上市，皮卡丘與寶可夢...
任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》11月15日正式在台上市，皮卡丘與寶可夢新角色現身台北市信義區遊行、跳舞。記者陳立儀／攝影
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任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》11月15日正式在台上市，請來納豆、邰智...
任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》11月15日正式在台上市，請來納豆、邰智源、大元、坤達、Ryuuu站台。記者陳立儀／攝影
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寶可夢北市網紅

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