皮卡丘走跳信義區！《寶可夢劍／盾》遊行、快閃店登場

2019-11-15 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



許多寶可夢迷期待的任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍》、《寶可夢 盾》11月15日正式在台發售，The Pokémon Company即日起至12月1日在台北市信義區舉辦一系列「巨寶可夢（Pokémon MAX）」販售紀念活動，今天由萌翻天的皮卡丘帶領3個寶可夢新角色－炎兔兒、淚眼蜥、敲音猴列隊遊行、跳舞，為這場寶可夢嘉年華揭開序幕，明、後兩天也將有寶可夢遊行走跳信義區，現場的大型充氣寶可夢氣球造景更立即成為拍照打卡熱點。

任天堂Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》上市發表會請來納豆、坤達、大元、邰智源等藝人及網紅Ryuuu站台，最愛皮卡丘的大元還將遊戲中的皮卡丘取名為「弟弟」，在新角色中她最喜歡可愛又具有攻擊性的炎兔兒；資深抓寶狂的邰智源說有一陣子真的超迷抓寶，不僅每天抓到凌晨1、2點，甚至還在半夜跑到工地或墓園附近，他笑說「經常抓到珍奇異獸」，尤其出國時更是興奮，因為可以抓地區限定的寶可夢。

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在現場試玩《寶可夢 劍／盾》之後，4人都覺得團體戰模式很棒，坤達說「不怕用錯屬性的寶可夢，有隊友可以Cover」。除了精美的畫面場景之外，「極巨化寶可夢」也是《寶可夢 劍／盾》的特色之一，只限在伽勒爾地區的特定場所道館對戰中發生，可以看見雙方寶可夢巨大化的現象，11月15日至11月17日在新光三越A9香堤大道現身的大型充氣寶可夢氣球造景，就是為了讓大家親身感受極巨化寶可夢的震撼力。