韓妞為何風靡「牛奶水」？這瓶化妝水裡有整罐乳霜
2019-11-15 16:35
經濟日報 記者葉卉軒
／即時報導
既喜歡化妝水的清爽感，但又討厭後續擦上乳液的黏膩感，只是這樣一來，不到中午，肌膚就覺得好乾？該怎麼辦呢？「白茶保濕牛奶水」近來成為韓妞的保養新寵兒，這是一瓶訴求結合化妝水和乳霜的懶人保養聖品，在韓國一推出就創下每25秒賣出一瓶，上市3周狂賣10萬瓶的紀錄。
這個由LANEIGE蘭芝推出的「白茶保濕牛奶水」，運用獨家乳霜液態化技術，將滿滿的一整罐乳霜融入在一瓶化妝水中，建議在保養的第一步驟使用，但有別於一般化妝水僅有再次清潔、軟化角質、保濕作用，它還提供保濕，以及具備乳霜的鎖水效果，但卻未有一般乳霜常使用的黏著劑，因而不會產生黏膩觸感。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
同時，LANEIGE蘭芝還在「白茶保濕牛奶水」中加入白茶萃取成分，白茶因富含天然胺基酸是不錯的保濕成分，亦可有效增強肌膚防禦力。
愛茉莉太平洋集團還特別將白茶在極端陰涼的條件下栽種15~20天，透過控制光合作用誘導白茶的化學變化，讓白茶內的胺基酸增加3倍，且每年僅在4月下旬到5月上旬收成一次，因為此時採收的茶葉所蘊含的胺基酸含量最高。
此外，為了最有效的萃取出最高含量的胺基酸，愛茉莉太平洋集團更採用「荷蘭式萃取工法（Dutch Extract）」，逐滴萃取，可有效增加150%胺基酸萃取率。
有著滿滿一整瓶乳霜的「白茶保濕牛奶水」，因為它保濕滋潤而不黏膩的特性，風靡韓國，幾乎韓妞人手一瓶，2019年秋天也正式登台上市，適合乾燥缺水的敏弱肌膚，或是保濕力不夠、容易浮粉脫妝的人，以及在運動前後、外出小旅行時，或偶爾想要簡化保養的時刻使用。
留言