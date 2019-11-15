韓妞為何風靡「牛奶水」？這瓶化妝水裡有整罐乳霜

2019-11-15 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



既喜歡化妝水的清爽感，但又討厭後續擦上乳液的黏膩感，只是這樣一來，不到中午，肌膚就覺得好乾？該怎麼辦呢？「白茶保濕牛奶水」近來成為韓妞的保養新寵兒，這是一瓶訴求結合化妝水和乳霜的懶人保養聖品，在韓國一推出就創下每25秒賣出一瓶，上市3周狂賣10萬瓶的紀錄。

這個由LANEIGE蘭芝推出的「白茶保濕牛奶水」，運用獨家乳霜液態化技術，將滿滿的一整罐乳霜融入在一瓶化妝水中，建議在保養的第一步驟使用，但有別於一般化妝水僅有再次清潔、軟化角質、保濕作用，它還提供保濕，以及具備乳霜的鎖水效果，但卻未有一般乳霜常使用的黏著劑，因而不會產生黏膩觸感。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

同時，LANEIGE蘭芝還在「白茶保濕牛奶水」中加入白茶萃取成分，白茶因富含天然胺基酸是不錯的保濕成分，亦可有效增強肌膚防禦力。

愛茉莉太平洋集團還特別將白茶在極端陰涼的條件下栽種15~20天，透過控制光合作用誘導白茶的化學變化，讓白茶內的胺基酸增加3倍，且每年僅在4月下旬到5月上旬收成一次，因為此時採收的茶葉所蘊含的胺基酸含量最高。

此外，為了最有效的萃取出最高含量的胺基酸，愛茉莉太平洋集團更採用「荷蘭式萃取工法（Dutch Extract）」，逐滴萃取，可有效增加150%胺基酸萃取率。