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韓妞為何風靡「牛奶水」？這瓶化妝水裡有整罐乳霜

2019-11-15 16:35經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

既喜歡化妝水的清爽感，但又討厭後續擦上乳液的黏膩感，只是這樣一來，不到中午，肌膚就覺得好乾？該怎麼辦呢？「白茶保濕牛奶水」近來成為韓妞的保養新寵兒，這是一瓶訴求結合化妝水和乳霜的懶人保養聖品，在韓國一推出就創下每25秒賣出一瓶，上市3周狂賣10萬瓶的紀錄。

這個由LANEIGE蘭芝推出的「白茶保濕牛奶水」，運用獨家乳霜液態化技術，將滿滿的一整罐乳霜融入在一瓶化妝水中，建議在保養的第一步驟使用，但有別於一般化妝水僅有再次清潔、軟化角質、保濕作用，它還提供保濕，以及具備乳霜的鎖水效果，但卻未有一般乳霜常使用的黏著劑，因而不會產生黏膩觸感。

同時，LANEIGE蘭芝還在「白茶保濕牛奶水」中加入白茶萃取成分，白茶因富含天然胺基酸是不錯的保濕成分，亦可有效增強肌膚防禦力。

愛茉莉太平洋集團還特別將白茶在極端陰涼的條件下栽種15~20天，透過控制光合作用誘導白茶的化學變化，讓白茶內的胺基酸增加3倍，且每年僅在4月下旬到5月上旬收成一次，因為此時採收的茶葉所蘊含的胺基酸含量最高。

此外，為了最有效的萃取出最高含量的胺基酸，愛茉莉太平洋集團更採用「荷蘭式萃取工法（Dutch Extract）」，逐滴萃取，可有效增加150%胺基酸萃取率。

有著滿滿一整瓶乳霜的「白茶保濕牛奶水」，因為它保濕滋潤而不黏膩的特性，風靡韓國，幾乎韓妞人手一瓶，2019年秋天也正式登台上市，適合乾燥缺水的敏弱肌膚，或是保濕力不夠、容易浮粉脫妝的人，以及在運動前後、外出小旅行時，或偶爾想要簡化保養的時刻使用。

「白茶保濕牛奶水」近來成為韓妞的保養新寵兒，這是一瓶訴求結合化妝水和乳霜的懶人保...
「白茶保濕牛奶水」近來成為韓妞的保養新寵兒，這是一瓶訴求結合化妝水和乳霜的懶人保養聖品。 圖／LANEIGE提供
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韓國荷蘭茶葉

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