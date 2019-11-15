台北101六大超美耶誕主題 摩天輪「禮物夢工廠」搶先看

2019-11-15 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



現在走到台北101購物中心四樓都會廣場讓人眼睛一亮，一座「耶誕禮物夢工廠」精緻呈現眼前，有閃耀的金色旋轉摩天輪，可愛的耶誕小熊工人搜集與包裝禮物，輸送帶則有各式耶誕禮物羅列送出，是一座充滿動感、溫馨的耶誕裝置。不只如此，今年台北101砸千萬以上重金，結合Dior、Harry Winston、Chaumet等館內精品，在館內外打造六大主題裝置，打造奢華與夢幻兼具的耶誕氛圍。

耶誕節對台北101購物中心來說，是僅次於周年慶的重要檔期，今年最具話題也讓人驚喜的打卡亮點首推四樓的「耶誕禮物夢工廠」，耶誕小熊們在摩天輪底下，忙碌著包裝、送禮物，各種繫著蝴蝶結緞帶的禮物從輸送帶送出，此外，也齊聚14家居家設計品牌推出耶誕質感選物，方便民眾送禮。期間也推出耶誕花藝禮物包裝服務，可結合個人特色花材，包裝費用300元起。

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另外，從11月下旬開始，台北101的館內館外空間都將逐漸換上耶誕節慶色彩，打造六大期間限定耶誕打卡景點。像是在一樓將有「超大童話故事書」，以及「耶誕驚喜倒數月曆小屋」24格日期小窗藏有館內品牌準備的禮物。還有目前已佇立在一樓松智路入口的「Dior叢林派對耶誕樹」，全樹以1,000顆燈泡與耶誕球妝點，底部裝飾大型紅鶴，已成為入館民眾相機捕捉的重點。

鑽石之王「Harry Winston」將以大量流蘇燈串、垂掛球型裝飾，打造如鑽石冰花的耶誕亭，將於11/19起至明年西洋情人節期間於台北101辦公大樓信義路口側邊展出。