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股市憲哥談「台灣之光」年年增值空間無限

2019-11-15 15:04文／ 言諭

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有股市達人之稱的憲哥(賴憲政)，向來以投資眼光快、狠、準聞名，但是今天憲哥不談股市，要來聊聊能年年增值、身價只漲不跌、又足以代表「台灣之光」的稀藏珍品 – 58度金門高粱酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲ 股市憲哥談年年增值收藏品「58度金...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲ 股市憲哥談年年增值收藏品「58度金門高粱酒最佳白酒鍍金特仕版」 圖／黑松 提供
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58金高入喉渾厚甘甜 連憲哥都為之讚嘆
愛酒之人必懂藏酒，每一瓶愛戀般的收藏，大多因於第一口初嚐時的珍貴回憶，近年來58度金門高粱屢獲世界級烈酒大獎的響亮名聲，增添國際收藏價值，品嚐58度金門高粱酒儼然成為一種時尚新風潮。憲哥憶及第一次接觸金門高粱酒，正是於金門當兵之時，他對於58度金門高粱酒，擁有香氣牽魂、入喉爽烈之香、醇、甘、冽獨特口感，至今仍讚嘆不已。如此值得耐人尋味的關鍵，除了58度金門高粱酒是遵循古法固態蒸餾製成，還有其是出自金門當地寶月神泉的淵源，更是多了一份奇妙想像，彷彿每品嚐一口58度金門高粱酒就會增添一份獨特魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲ 58金酒香氣牽魂，入喉爽烈之香、醇...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲ 58金酒香氣牽魂，入喉爽烈之香、醇、甘、冽獨特口感，憲哥至今仍讚嘆不已 圖／黑松 提供
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酒界奧斯卡大賽鍍金 獨一無二只漲不跌
在過去金門高粱酒的收藏歷史過程中，憲哥特別說到，只要是提起「金門高粱酒」這五個字，幾乎是年年增值的保證，近年來各大拍賣會上金門高粱酒的收藏價值更是亮眼非凡，吸引酒迷們視如珍寶，競相搶購，原因就在於其身價幾乎只漲不跌。

而58度金門高粱酒，歷經逾一甲子歲月洗禮，淬鍊後的醇芳口感，成就繼2016年後，今年再次擊敗來自世界各地、超過3000支烈酒的競爭，奪下舊金山世界烈酒大賽金牌，以及更上一層樓的「全球最佳白酒獎」，這也是唯一一款在五年之內，兩度拿到全球最佳白酒獎的酒款，因此50度以上金高台灣地區總經銷黑松公司特別打造「58度金門高粱酒 最佳白酒鍍金特仕珍藏版」向此至高殊榮致敬。憲哥表示，正因金門得天獨厚的自然環境與卓越製酒工藝，使58度金門高粱酒能在在酩揚國際酒壇，造就台灣之光的精彩耀眼，現在推出的鍍金限量特仕版，瓶內注入由金酒公司首席調酒師精心釀製、世界冠軍等級的白金龍升級版酒液，特殊稀有，收藏價值勢必將一躍攀升，增值空間無限，也成為像憲哥這樣最懂得「收」與「藏」的投資專家，必要搶購的目標之一。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲憲哥表示「58度金門高粱酒最佳白酒鍍...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲憲哥表示「58度金門高粱酒最佳白酒鍍金特仕版」增值空間無限 圖／聯合線上 提供
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限量鍍金藝術瓶裝好酒 國際藏家深深著迷
百年陳酒十里香，憲哥指出，58度金門高粱酒可說是能喝的古董，每喝一瓶就少一瓶，本就珍貴，而「58度金門高粱酒 最佳白酒鍍金特仕珍藏版」台灣限量僅有5.8萬瓶，是委請30年以上經驗的工藝職人，一筆一琢細細雕出立體金龍瓶身，再經過真空電鍍、金色高溫烘烤上色，成就金龍薈金酒，酒技藏雕藝，碰撞出華麗高貴的收藏火花，絕對是國際酒壇收藏家酒櫃裡不可少的典藏精品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲ 限量5.8萬瓶的「58度金門高粱酒...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲ 限量5.8萬瓶的「58度金門高粱酒最佳白酒鍍金特仕版」，連憲哥都心動搶購 圖／聯合線上 提供
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屢屢得獎鍍金實至名歸 稀世珍品藏家必選
50度以上金高台灣地區總經銷黑松公司王銘泉處長表示：為國酒的58度金門高粱酒，屢屢為台灣贏得國際高度肯定及關注，不但是台灣之光、更為台灣帶來更多「金」彩。58度金門高粱酒於2016年首次獲獎時，曾推出黑色限量收藏限定款，當時上市推出僅短短三個月，身價就大幅翻漲三倍。這次2019年再次獲獎，黑松更重磅發行「58度金門高粱酒 最佳白酒鍍金特仕版」，稀世珍品藏家必選，自11月22日上午11點起在全台全家超商開放預購，每瓶售價NT$1,800，售完為止，現在就搶搭股市達人憲哥神預測衝一波，錯過不再、千萬可惜！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲ 結合極致酒藝與工藝的「58度金門高...
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲ 結合極致酒藝與工藝的「58度金門高粱酒最佳白酒鍍金特仕版」，11月22日上午11點起在全台全家超商開放預購 圖／黑松 提供
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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