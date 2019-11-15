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獨／屏東IG名店「好樂杯冰」即日停業 粉絲驚：太突然

2019-11-15 14:36聯合報 記者陳睿中／即時報導

又有人氣餐廳熄燈！位於屏東的人氣海景咖啡館「好樂杯冰」，11月15日於臉書無預警公佈「租約到期，即日起停止營業」，令許多粉絲相當訝異，留言「美好成回憶」、「好可惜啊」、「太突然了」

創業多年的好樂杯冰，鄰近枋山遊憩區，是許多旅客往返墾丁途中會駐留的知名店舖。店內除了販售有多款特色飲品、簡餐之外，最大的特色就是擁有許多帶著創意的建築、裝潢小巧思。加上還有一片遼闊的無敵海景以及打卡元素「海洋項鍊」相伴，因此成為IG、臉書上的人氣打卡餐廳，其中「老闆娘的拍照技術」也是店內熟客必推賣點之一。好樂杯冰曾被屏東縣政府評選為10大特色文創商家之一。在臉書累積有1.8萬讚，Google也有4.0顆星、近1,600條的評論。

好樂杯冰甫於上週發文表示，11月14日、15日為公休日，但15日當天就發文指出，因為租約到期，導致無法再繼續營運。消息一出，許多粉絲紛紛留言並貼出過去造訪店內時所拍攝的照片，表示「哭哭，喝不到可可了」、「我都推薦人去，但我自己還沒去耶…」、「最喜歡你們那悠閒舒適的空間」，顯現出萬般不捨。

「海洋項鍊」與無敵海景，是好樂杯冰最知名的打卡角度。圖／擷取自好樂.杯冰 HOL...
「海洋項鍊」與無敵海景，是好樂杯冰最知名的打卡角度。圖／擷取自好樂.杯冰 HOLI ICE CUP粉絲頁
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充滿特色的建築與裝潢巧思，讓好樂杯冰曾獲選為屏東10大特色文創商家。圖／擷取自好...
充滿特色的建築與裝潢巧思，讓好樂杯冰曾獲選為屏東10大特色文創商家。圖／擷取自好樂.杯冰 HOLI ICE CUP粉絲頁
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好樂杯冰於11月15日在粉絲團公佈停業訊息。圖／擷取自好樂.杯冰 HOLI IC...
好樂杯冰於11月15日在粉絲團公佈停業訊息。圖／擷取自好樂.杯冰 HOLI ICE CUP粉絲頁
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屏東縣政府咖啡館

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