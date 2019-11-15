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首間「雞尾酒超商WAT」進駐信義！還能吃「阿霞」下酒

2019-11-15 13:29聯合報 記者陳睿中／即時報導

酒咖注意！瓶裝雞尾酒複合概念店「WAT」全新進駐台北信義商圈，店內不僅擁有魔幻的打卡元素、新型態的DIY調酒體驗，甚至連下酒菜都是由台南名店「阿霞飯店」操刀，巧妙融合創意與復古，帶來不同的飲酒樂趣。

由僑泰興集團執行董事趙欣榮、天后推手陳鎮川攜手合作打造的WAT，規劃有「WAT Super」瓶裝雞尾酒專賣便利店，以及「WAT Bar」預約酒吧區。在WAT Super內，提供以「氣泡系、水果系、香氣系、欠酒精」4個主軸所打造10款瓶裝雞尾酒，多款酒款並使用台灣特地食材。例如「冬瓜蜜高球雞尾酒」呈現出冬瓜與桂花的風味，「文旦桑格莉亞雞尾酒」則是有著酸甜的文旦果香，各有不同滋味。

每罐瓶裝雞尾酒的售價落在180～250元，除了可外帶，也可使用現場供應的冰塊、蘇打水，自行調製個人專屬的酒飲。同時現場還有販售乾料雞尾酒組合，方便民眾回家調製，每組590元。

需要啟動神秘拉霸才能進入的「WAT Bar」以華麗古典風格為主體，規劃有絨布半圓桌椅以及窗邊情人雅座，而且捨棄傳統吧檯，改以「行動調酒餐車」的模式，在桌邊展現調酒技藝。店內共供應有16款調酒，分成Something To Start With、I Can Drink This All Day和The Finishing Blow三個系列，讓顧客依照酒感與風味自行挑選，每款350～460元，也可外帶WAT Super所販售的瓶裝雞尾酒入內享用。

下酒料理也是店內的一大特色。本次與台南阿霞飯店合作，提供招牌小菜、經典下酒菜、主菜，包括有白酌豬心、手工炸蝦棗、台灣野生烏魚子以及滷豬腳便當等料理，都是阿霞飯店的招牌之作，售價自190元起。業者也表示，未來會持續不同領域的人物合作，延伸出更多趣味產品。

為慶祝開幕，11月16日、17日，每天前100名參與店內打卡活動的顧客，結帳時可將瓶裝雞尾酒帶回家。（16日為夏威夷豆酷伯樂雞尾酒，17日則為文旦桑格莉亞雞尾酒）

【WAT】

地點：台北市信義路五段16號1樓

營業時間：18:00~02:00 / 每日

【提醒您：酒後不開車、開車不喝酒】

「金桔」調酒與滷豬腳便當。圖／WAT提供【提醒您：酒後不開車、開車不喝酒】
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有著酸甜文旦果香的「文旦桑格莉亞雞尾酒」，每罐200元。圖／WAT提供【提醒您：...
有著酸甜文旦果香的「文旦桑格莉亞雞尾酒」，每罐200元。圖／WAT提供【提醒您：酒後不開車、開車不喝酒】
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WAT Super內，提供10款瓶裝雞尾酒，宛若雞尾酒便利商店。圖／WAT提供【...
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WAT Bar以華麗古典風格為主體，並設有行動調酒餐車。圖／WAT提供【提醒您：...
WAT Bar以華麗古典風格為主體，並設有行動調酒餐車。圖／WAT提供【提醒您：酒後不開車、開車不喝酒】
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「檀木」調酒與台灣野生烏魚子。圖／WAT提供【提醒您：酒後不開車、開車不喝酒】
「檀木」調酒與台灣野生烏魚子。圖／WAT提供【提醒您：酒後不開車、開車不喝酒】
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文旦夏威夷

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