首間「雞尾酒超商WAT」進駐信義!還能吃「阿霞」下酒

2019-11-15 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 /即時報導



酒咖注意!瓶裝雞尾酒複合概念店「WAT」全新進駐台北信義商圈,店內不僅擁有魔幻的打卡元素、新型態的DIY調酒體驗,甚至連下酒菜都是由台南名店「阿霞飯店」操刀,巧妙融合創意與復古,帶來不同的飲酒樂趣。

由僑泰興集團執行董事趙欣榮、天后推手陳鎮川攜手合作打造的WAT,規劃有「WAT Super」瓶裝雞尾酒專賣便利店,以及「WAT Bar」預約酒吧區。在WAT Super內,提供以「氣泡系、水果系、香氣系、欠酒精」4個主軸所打造10款瓶裝雞尾酒,多款酒款並使用台灣特地食材。例如「冬瓜蜜高球雞尾酒」呈現出冬瓜與桂花的風味,「文旦桑格莉亞雞尾酒」則是有著酸甜的文旦果香,各有不同滋味。

每罐瓶裝雞尾酒的售價落在180~250元,除了可外帶,也可使用現場供應的冰塊、蘇打水,自行調製個人專屬的酒飲。同時現場還有販售乾料雞尾酒組合,方便民眾回家調製,每組590元。

需要啟動神秘拉霸才能進入的「WAT Bar」以華麗古典風格為主體,規劃有絨布半圓桌椅以及窗邊情人雅座,而且捨棄傳統吧檯,改以「行動調酒餐車」的模式,在桌邊展現調酒技藝。店內共供應有16款調酒,分成Something To Start With、I Can Drink This All Day和The Finishing Blow三個系列,讓顧客依照酒感與風味自行挑選,每款350~460元,也可外帶WAT Super所販售的瓶裝雞尾酒入內享用。

下酒料理也是店內的一大特色。本次與台南阿霞飯店合作,提供招牌小菜、經典下酒菜、主菜,包括有白酌豬心、手工炸蝦棗、台灣野生烏魚子以及滷豬腳便當等料理,都是阿霞飯店的招牌之作,售價自190元起。業者也表示,未來會持續不同領域的人物合作,延伸出更多趣味產品。

為慶祝開幕,11月16日、17日,每天前100名參與店內打卡活動的顧客,結帳時可將瓶裝雞尾酒帶回家。(16日為夏威夷豆酷伯樂雞尾酒,17日則為文旦桑格莉亞雞尾酒)

【WAT】

地點:台北市信義路五段16號1樓

營業時間:18:00~02:00 / 每日