年末跑趴必備！這幾款楓紅、磚土色唇彩讓唇色不斷電

2019-11-15 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



年末是派對的旺季，不論是耶誕、跨年，都需要長時間綻放美色的唇彩做為強力後盾，這一季流行的磚土色、楓紅色、莓紫色絕對是必備選項，柔霧質感能夠更加顯色，也可挑選添加光澤粒子的唇彩，讓絕美唇色在光線下更加閃耀。

由韓星朴志訓代言的I’M MEME我愛柔霧磚土系唇膏，特調出適合亞洲膚色的「暖烤甜食磚土色系」，收入玫瑰司康土、肉桂貝果土、胡桃戚風土、白桃吐司土、漿果瑪芬土等5色，擁有厚實柔霧質地，小巧包裝方便裝入小包包；如果喜歡淡妝，I’M MEME我愛特潤氣色水漾唇膏精選透潤玫瑰紅、朝氣杏仁橙、裸美蜜桃粉、亮妍漿果紅等4款MLBB色調，擦上後與天生唇色融合，有如母胎自然美唇。

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迎接25周年的Visee推出兩款25周年限定唇彩組，一組5色，白色包裝的Visee 25周年限定唇彩組Ⅰ以紅色為基底色、略帶黃色系色調，囊括棕紅色、裸粉色、霓虹色、珊瑚紅色等，黑色包裝的Visee 25周年限定唇彩組Ⅱ以粉紅色系為基底色、略帶藍色系色調，包含乾燥玫瑰紅、糖果粉、鑽石紅等色選，兩組中皆有一款珠光色，11月16日起於松本清新竹巨城店獨家搶先販售，預計12月1日起將於屈臣氏網路商店限定販售。

義大利PUPA彩妝於12月1日開賣的I’M LOVEPROOF隱形戀人霧感唇釉也可說是跑趴秘密武器，主打歐美當紅的「kissproof make－up」元素，不留唇痕，搭配水感質地專用的獨家扁形刷頭，能均勻沾附唇釉並精準描繪唇形，輕擦一層便能展現飽滿霧面色澤，方便在派對中迅速補妝。