親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國民黨不分區再改 吳敦義14 吳斯懷落馬 曾銘宗第一

吳昇峰好投不敵美國隊一分飲恨 中華隊拚四強未絕望

年末跑趴必備！這幾款楓紅、磚土色唇彩讓唇色不斷電

2019-11-15 12:57聯合報 記者陳立儀／即時報導

年末是派對的旺季，不論是耶誕、跨年，都需要長時間綻放美色的唇彩做為強力後盾，這一季流行的磚土色、楓紅色、莓紫色絕對是必備選項，柔霧質感能夠更加顯色，也可挑選添加光澤粒子的唇彩，讓絕美唇色在光線下更加閃耀。

由韓星朴志訓代言的I’M MEME我愛柔霧磚土系唇膏，特調出適合亞洲膚色的「暖烤甜食磚土色系」，收入玫瑰司康土、肉桂貝果土、胡桃戚風土、白桃吐司土、漿果瑪芬土等5色，擁有厚實柔霧質地，小巧包裝方便裝入小包包；如果喜歡淡妝，I’M MEME我愛特潤氣色水漾唇膏精選透潤玫瑰紅、朝氣杏仁橙、裸美蜜桃粉、亮妍漿果紅等4款MLBB色調，擦上後與天生唇色融合，有如母胎自然美唇。

迎接25周年的Visee推出兩款25周年限定唇彩組，一組5色，白色包裝的Visee 25周年限定唇彩組Ⅰ以紅色為基底色、略帶黃色系色調，囊括棕紅色、裸粉色、霓虹色、珊瑚紅色等，黑色包裝的Visee 25周年限定唇彩組Ⅱ以粉紅色系為基底色、略帶藍色系色調，包含乾燥玫瑰紅、糖果粉、鑽石紅等色選，兩組中皆有一款珠光色，11月16日起於松本清新竹巨城店獨家搶先販售，預計12月1日起將於屈臣氏網路商店限定販售。

義大利PUPA彩妝於12月1日開賣的I’M LOVEPROOF隱形戀人霧感唇釉也可說是跑趴秘密武器，主打歐美當紅的「kissproof make－up」元素，不留唇痕，搭配水感質地專用的獨家扁形刷頭，能均勻沾附唇釉並精準描繪唇形，輕擦一層便能展現飽滿霧面色澤，方便在派對中迅速補妝。

OPERA渲漾水色唇膏除了熱銷色號＃01蜜紅、＃05珊瑚、＃06玫紅之外，冷調桃粉色系的限定色＃11燦粉、成透緋紅色系＃12瑩紅更是派對首選，結合透明感色系和閃耀光澤，凸顯奢華氣質。

I’M MEME我愛柔霧磚土系唇膏主打色＃001玫瑰司康土。圖／I’M MEME...
I’M MEME我愛柔霧磚土系唇膏主打色＃001玫瑰司康土。圖／I’M MEME提供
分享
I’M MEME我愛特潤氣色水漾唇膏，售價390元，共4色。圖／I’M MEME...
I’M MEME我愛特潤氣色水漾唇膏，售價390元，共4色。圖／I’M MEME提供
分享
Visee 25周年限定唇彩組Ⅰ主打色＃001成熟棕紅。圖／Visee提供
Visee 25周年限定唇彩組Ⅰ主打色＃001成熟棕紅。圖／Visee提供
分享
Visee 25周年限定唇彩組Ⅱ，售價1,650元，11月16日起限定上市。圖／...
Visee 25周年限定唇彩組Ⅱ，售價1,650元，11月16日起限定上市。圖／Visee提供
分享
Visee 25周年限定唇彩組Ⅱ主打色＃性感糖果粉。圖／Visee提供
Visee 25周年限定唇彩組Ⅱ主打色＃性感糖果粉。圖／Visee提供
分享
OPERA渲漾水色唇膏限定色＃12瑩紅，售價380元，屈臣氏獨家販售。圖／OPE...
OPERA渲漾水色唇膏限定色＃12瑩紅，售價380元，屈臣氏獨家販售。圖／OPERA提供
分享
OPERA渲漾水色唇膏限定色＃11燦粉為冷調桃粉色。圖／OPERA提供
OPERA渲漾水色唇膏限定色＃11燦粉為冷調桃粉色。圖／OPERA提供
分享
Visee 25周年限定唇彩組Ⅰ，售價1,650元，11月16日起限定上市。圖／...
Visee 25周年限定唇彩組Ⅰ，售價1,650元，11月16日起限定上市。圖／Visee提供
分享
PUPA隱形戀人霧感唇釉，售價800元，共8色，12月1日開賣。圖／PUPA提供
PUPA隱形戀人霧感唇釉，售價800元，共8色，12月1日開賣。圖／PUPA提供
分享
I’M MEME我愛柔霧磚土系唇膏採用小巧包裝，方便隨身攜帶。圖／I’M MEM...
I’M MEME我愛柔霧磚土系唇膏採用小巧包裝，方便隨身攜帶。圖／I’M MEME提供
分享
IM MEME我愛特潤氣色水漾唇膏精選4款MLBB寶寶色。圖／I’M MEME提...
IM MEME我愛特潤氣色水漾唇膏精選4款MLBB寶寶色。圖／I’M MEME提供
分享
I’M MEME我愛柔霧磚土系唇膏主打暖烤甜食磚土色系，代言人朴志訓御用色為＃0...
I’M MEME我愛柔霧磚土系唇膏主打暖烤甜食磚土色系，代言人朴志訓御用色為＃002肉桂貝果土。圖／I’M MEME提供
分享
I’M MEME我愛柔霧磚土系唇膏，售價350元，共5色。圖／I’M MEME提...
I’M MEME我愛柔霧磚土系唇膏，售價350元，共5色。圖／I’M MEME提供
分享

唇彩珊瑚義大利

相關新聞

星宇航空機上安全影片曝光 3D動畫打造奇幻宇宙

2019-11-15 12:41

客委會「不分區名單」出爐 網：比國民黨的更令人失望

2019-11-15 10:12

首間「雞尾酒超商WAT」進駐信義！還能吃「阿霞」下酒

2019-11-15 13:29

志玲姐姐送客禮服確定了！果然是穿夏姿．陳

2019-11-15 12:20

千人擠爆西屯家樂福！超狂福袋、生鮮蔬菜攬客力十足

2019-11-15 11:49

帶香氣去旅行！Aesop芳香室內噴霧三重奏首推50ml

2019-11-15 11:34

佛跳牆、黃金鯧！飯Bar年菜87折 套餐再送2000元

2019-11-15 11:32

文具店奧客來了！看職人店員如何正向化解危機

2019-11-15 11:24

林志玲的婚紗應該就是它了 甜蜜「夫唱婦隨」正是主因

2019-11-15 10:24

限量600盒！ GODIVA耶誕倒數日曆、經典耶誕小熊必搶

2019-11-15 01:02

AKACHEN 只做有靈魂的珠寶

2019-11-15 00:16

PANDORA首飾多變靈動 讓曾沛慈心動

2019-11-14 23:36

S.T. Dupont高級訂製系列 典藏世界地標

2019-11-14 23:27

消費送100元！魷魚大叔2款「韓食聖誕套餐」登場

2019-11-14 22:33

火烤魂回歸！ 漢堡王高雄第一站地址確定 今年底前開幕

2019-11-14 22:10

到台北101高空搖滾開趴迎接2020 每人2500元限量8百張

2019-11-14 21:46

到信義區看寶可夢皮卡丘遊行　還能把「皮卡秀」帶回家

2019-11-14 20:50

限量6萬個！熊大、兔兔小蛋糕 85˚C預估1.5個月就完銷

2019-11-14 20:18

我們那些年的敦南誠品 吳清友這句話誕生了獨特書店風景

2019-11-14 20:11

確定了！誠品敦南店明年這個日期謝幕 倒數計時展開

2019-11-14 19:49

皮卡丘現身家樂福！400項限定商品粉絲瘋搶

2019-11-14 19:48

正妹部落客超仙婚紗照曝光 「兩穿式」設計CP值好高！

2019-11-14 19:24

每60秒賣一杯！ 哈根達斯「紅豆麻糬冰淇淋」回來了

2019-11-14 19:19

穿牛仔褲出嫁？林志玲婚紗很可能出自這些品牌

2019-11-14 19:17

化學元素週期表登上台北101外牆 今晚亮相

2019-11-14 18:39

守護身心障礙者 名人愛心包等你來競標

2019-11-14 18:21

空氣感的冬季新裝 王思偉樂穿輕飄飄FABIANA FILIPPI

2019-11-14 18:20

都彭高級訂製系列10周年 知名地標躍上筆具、打火機

2019-11-14 18:09

影／成本省一半！高鐵白橘外漆國產化 明年9月全上線

2019-11-14 17:53

1折眼影盤必收、免費送唇膏！雅詩蘭黛耶誕特惠超好康

2019-11-14 17:45

女孩們不再嬌羞！「黑色衛生棉」時尚＆功用一次滿足

2019-11-14 17:38

「你米其林ㄟ」壓力大！「炒腰花不是同一頭豬」被客訴

2019-11-14 17:24

遠東全家福京華城封館出清 輕暖發熱衣買二送一

2019-11-14 17:23

耶誕節ㄎㄧㄤ系交換禮物來一波 卡爾拉格斐手機座

2019-11-14 17:10

家樂福攜手台糖！首間合作門市插旗西屯15日正式開幕

2019-11-14 17:10

敦南誠品熄燈倒數200天 24小時書店新址明年4月揭曉

2019-11-14 17:09

台中米其林確定！ 美食家：JL Studio、鹽之華呼聲高

2019-11-14 17:07

《台北‧台中米其林指南》登場 最快2020年第2季發行

2019-11-14 16:39

氣溫直落！頂級羽絨被搶市　要價近百萬雁鴨被貴在哪？

2019-11-14 15:23
看更多

熱門文章

這些捷運站變美了！IKEA首度改造3大熱門台北捷運站　

2019-11-14 17:07

公務員40歲年薪百萬很窮？ 網曝最大優點「拿百萬等退休」

2019-11-14 16:13

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

到信義區看寶可夢皮卡丘遊行　還能把「皮卡秀」帶回家

2019-11-14 20:50

小孟塔羅：10年大運要把握！你的人生高峰何時出現？

2019-11-15 09:03

米其林到台中！網友推薦必吃「慶記」：好吃到升天

2019-11-14 15:12

月入55K為何兼差外送？ 31歲男曝生活血淚引共鳴

2019-11-15 12:23

她切開柿子發現「滿滿黑點」 行家曝：高級貨！

2019-11-15 09:19

菜鳥準時下班被主管踢出群組 網：台灣加班文化真是陋習

2019-11-14 16:41

米其林指南納入「台中」 美食家許心怡：這幾家呼聲高

2019-11-14 14:24

今明回暖以後 吳德榮：下周一、二北台灣高溫剩20度

2019-11-15 07:29

新手術治療攝護腺肥大好嗎？醫師：勿陷入迷思

2019-11-14 15:04

免治馬桶是用髒水沖屁股？ 爸爸一句話引網友激辯

2019-11-14 20:23

火烤魂回歸！ 漢堡王高雄第一站地址確定 今年底前開幕

2019-11-14 22:10

客委會「不分區名單」出爐 網：比國民黨的更令人失望

2019-11-15 10:12

「你米其林ㄟ」壓力大！「炒腰花不是同一頭豬」被客訴

2019-11-14 17:24

志玲姐姐送客禮服確定了！果然是穿夏姿．陳

2019-11-15 12:20

林志玲的婚紗應該就是它了 甜蜜「夫唱婦隨」正是主因

2019-11-15 10:24

收托人數將放寬 保母可望年輕化

2019-11-14 14:15

每日星座運勢／水瓶事業宜親力親為　財運旺盛光明

2019-11-15 00:00

低醣高蛋白便當正夯 份量少要價180元嚇壞他

2019-11-14 21:04

公費流感疫苗 首批今起施打

2019-11-15 00:46

做自助餐近20年 夫肺癌亡後、妻子發現肺也有腫瘤

2019-11-14 15:11

公費醫師期滿續留偏鄉 最高月補助18萬

2019-11-15 00:19

全台唯一24小時經營書店 誠品敦南店明年5月底熄燈

2019-11-14 16:24

【夫妻之間】布衣／我們的名字

2019-11-15 06:00

天冷長輩狀況多？5大要訣顧健康 醫：總之先賴床再說

2019-11-15 09:00

台中米其林確定！ 美食家：JL Studio、鹽之華呼聲高

2019-11-14 17:07

限量600盒！ GODIVA耶誕倒數日曆、經典耶誕小熊必搶

2019-11-15 01:02

腳踝翻船骨折 糖尿病權威許惠恒從中學會慢活

2019-11-14 22:42

敦南誠品熄燈倒數200天 24小時書店新址明年4月揭曉

2019-11-14 17:09

皮卡丘現身家樂福！400項限定商品粉絲瘋搶

2019-11-14 19:48

正妹部落客超仙婚紗照曝光 「兩穿式」設計CP值好高！

2019-11-14 19:24

穿牛仔褲出嫁？林志玲婚紗很可能出自這些品牌

2019-11-14 19:17

毛孩也會得糖尿病 動保處呼籲飼主應注意「三多一少」

2019-11-14 14:34

千人擠爆西屯家樂福！超狂福袋、生鮮蔬菜攬客力十足

2019-11-15 11:49

家樂福攜手台糖！首間合作門市插旗西屯15日正式開幕

2019-11-14 17:10

【生活點滴】逩地龍／摸螺挖蟹

2019-11-15 06:00

星宇航空機上安全影片曝光 3D動畫打造奇幻宇宙

2019-11-15 12:41

化學元素週期表登上台北101外牆 今晚亮相

2019-11-14 18:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top