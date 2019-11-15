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志玲姐姐送客禮服確定了！果然是穿夏姿．陳

2019-11-15 12:20聯合報 記者楊詩涵／即時報導

夏姿．陳SHIATZY CHEN剛才發布新聞訊息，開門見山就表示，「相信有部分的媒體朋友應該有在猜是否夏姿．陳 SHIATZY CHEN也參與了志玲姐姐的婚禮，製作中式禮服呢？答案是有的！」在11月17日舉辦的小型婚宴中，將身穿夏姿．陳SHIATZY CHEN的訂製禮服送客。

夏姿設計總監陳彩霞在年中得知志玲姐姐的喜訊後，就開心的著手為她準備中式結婚禮服，作為婚禮尾聲送客時的服裝。

陳妍希的胭脂紅新娘禮服是以參針繡勾勒而出的紫藤花輪廓。圖／夏姿提供
陳妍希的胭脂紅新娘禮服是以參針繡勾勒而出的紫藤花輪廓。圖／夏姿提供
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陳曉和陳妍希大婚時穿著夏姿設計淨白西裝與胭脂紅中式禮服進場。圖／夏姿提供
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林心如結婚時也選穿夏姿訂製禮服。圖／夏姿提供
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夏姿設計總監陳彩霞與林心如在婚宴上合影。圖／夏姿提供
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林心如結婚時穿著夏姿粉色立領禮服，高腰結飾藏了早生貴子的喜悅。圖／夏姿提供
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夏姿婚禮結婚

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