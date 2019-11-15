千人擠爆西屯家樂福！超狂福袋、生鮮蔬菜攬客力十足

2019-11-15 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



今早開幕的「家樂福西屯店」現場人聲鼎沸，不僅祭出蘿蔔一條9元超低價，限量200個的「百元福袋」更是人氣爆棚，搶到福袋頭香的民眾清晨6點半前來搶購，吸睛度百分百。開幕前一小時，店外已聚集大批排隊人潮，家樂福西屯店為承接台糖後首間開幕的量販門市，現場湧進超過千人大肆採購，話題性十足。

今日最熱門非「百元福袋」莫屬，家住附近的張先生說，一早6點半就衝著福袋前來排隊，每袋商品市值超過300元，同時採購一些家中日用品、家電等，此次鎖定CP值高超的電視，現折5000元，讓他直呼真的太划算了！

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走入店內，「熟食、生鮮」區擠滿人潮，各式試吃攤位擠滿婆婆媽媽們，現場提供美國牛小排、科技生菜、貢丸、水餃及豆漿試吃，其中以超厚牛小排最為吸睛，廚師現煎牛肉瞬間香氣四溢，軟嫩牛肉入口即化，成為現場排隊熱點。店內另大亮點「調酒試飲區」歡慶開幕，特別請來調酒師現場製作飲品，搭配精湛調酒技術，成功引發話題性。

家樂福西屯店同步祭出多項優惠，包括即日起至11月26日單筆消費滿1000元，即贈摸彩券乙張，有機會把 SAMSUNG 50吋 UHD 電視帶回家；開幕一個月，購買台糖商品滿699元，加贈家樂福會員紅利點數15000點，單筆最高60000點；單筆購買家樂福自有品牌商品滿399元以上，即贈家樂福FSC抽取式衛生紙乙袋，每日限量300份。