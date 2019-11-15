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帶香氣去旅行！Aesop芳香室內噴霧三重奏首推50ml

2019-11-15 11:34聯合報 記者陳立儀／即時報導

每個人都有不同的香氛喜好，身處在自己喜歡的香氛環境中，心情就會更加愉悅，而外出旅行時，室內香氛噴霧就是把愛香帶著走的好方式。

Aesop芳香室內噴霧的純淨自然香調，深受許多粉絲喜愛，12月1日起在Aesop全台門市及官網新推出的芳香室內噴霧三重奏組合，不僅可一次擁有3款香調，還首次推出方便攜帶的50ml琥珀色玻璃瓶身，一般Aesop芳香室內噴霧為100ml，50ml容量僅有在這款組合才買得到，外盒則選用了素雅實用的牛皮紙盒包裝，也很適合耶誕送禮。

Aesop芳香室內噴霧三重奏組合裡的3款噴霧以古希臘重要地點為命名，塞西拉是伊奧尼亞島上的古城，與女神阿芙蘿黛蒂有關，這款噴霧選用橙花、天竺葵和廣藿香香調，再搭配黃葵、沒藥，營造溫暖木質芳香；伊斯特洛斯的名字源於古樸時代初期黑海西岸的興盛市鎮，香調融合了粉紅胡椒、薰衣草和含羞草，並隱

約帶有雪松、檀香和一絲煙草香；俄勞斯是紀念荷馬史詩中提及的克里特島富庶城邦，這座城邦在數千年前便沉入地中海底，這款噴霧結合了葡萄柚、佛手柑和茉莉花，並搭配白松香、白豆蔻、雪松和薰香。

使用時可將Aesop芳香室內噴霧在周圍空間內噴灑2～3下，香氣約可持續1～2小時，但在空調房內香氣會散得比較快，可依空間大小及環境再次噴灑。

Aesop芳香室內噴霧三重奏首次採用方便攜帶的50ml琥珀色玻璃瓶身。圖／Aes...
Aesop芳香室內噴霧三重奏首次採用方便攜帶的50ml琥珀色玻璃瓶身。圖／Aesop提供
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Aesop芳香室內噴霧三重奏，售價3,100元，12月1日起在Aesop全台門市...
Aesop芳香室內噴霧三重奏，售價3,100元，12月1日起在Aesop全台門市及官網開賣。圖／Aesop提供
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希臘地中海

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