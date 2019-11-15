佛跳牆、黃金鯧！飯Bar年菜87折 套餐再送2000元
2019-11-15 11:32
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
年節將至，主打時髦系中菜的「飯BAR」，自即日起推出「飯BAR山海宴外帶年菜」，包括有七層絲路組合方案，以及BAR味佛跳牆、豪華霸氣鍋等選擇。至1月5日之前，還可享有早鳥預購優惠價，最高享87折起
本次飯BAR推出的年菜方案，適合5～6人的小家庭團聚。其中「七層絲路」組合，內含有絲路手作菜菜盤、火爆滿堂鮮、東坡肉扣鹹光餅、香酥黃金鯧、蟹黃長年菜等多款應景料理，原價每套5,538元，預購優惠價4,988元，並加贈2,000元店內禮券，加價1,180元，也可獲得原價1,580元的「BAR味佛跳牆」。
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業者表示，BAR味佛跳牆內含有雞腿、魷魚、豬肚、京排骨、芋頭等多項經典食材，並且使用可重複利用的花布作為包裝，增加外觀特色，回收空甕還可獲得200元折價券，預購優惠價1,380元。另一道「豪華霸氣鍋」，使用雞骨、豬骨熬煮的高湯為底，搭配波士頓龍蝦、澎湖大明蝦、鮑魚、龍膽石斑、花蟹以及時蔬等食材，原價6,280元，優惠價5,580元。
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