11/21全球同步開瓶！飯店推「開飲之夜」660元暢喝新酒

2019-11-15 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



2019薄酒萊新酒空降倒數！11/21全球零時差開瓶日，薄酒萊之王「Georges Duboeuf喬治杜柏夫」、「Bouchard Aine & Fils伯爵藍帶」、「Leroy樂花園」都將來到台灣。根據2019年的採收報告，今年薄酒萊戰勝種種外在因素，成功闖出自己的世紀；除了酒商搶進酒，也有飯店將推出薄酒萊新酒開瓶派對。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，2019可說是相當不凡的年份。根據釋出的採收報告，在炎炎夏日的8月天後，薄酒萊產區出現低於平均的氣溫以及帶來大量降水的暴風雨，導致有些許的粉黴病影響，使預期產量減少，大約和2015年份相當。儘管今年面臨了氣候上的挑戰，然而葡萄品質卻是出乎意料的好，果皮與果汁的比例相較以往提高，對整體風味大大提升。

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薄酒萊等級是成就好品質的關鍵，業者推薦高等級的Beaujolais-Village Nouveau村莊級新酒，口感豐富且風味濃厚；還有成功將薄酒萊新酒推上國際舞台的喬治杜柏夫，也是薄酒萊地區最老牌的酒莊，今年推出的粉紅酒也即將售罄。在布根地擁有250年歷史的伯爵藍帶，以平均50年以上的老藤釀造，口感驚艷程度自然不言而喻。

除了量販超市、進口酒商搶進這波「全球開瓶日」商機，飯店業也提供「全球同步開飲」的倒數樂趣；台中裕元花園酒店表示，今年詢問度飆高，因此特推此活動；不同以往，今年將四大酒莊的四款薄酒萊新酒集結成套，每套組特惠3,680元(售完為止)，另於11月21日當晚在8F映景觀餐廳推出「薄酒萊全球同步開飲之夜」，門票每位660元，可享薄酒萊全球限定款新酒各一杯及純法下酒小點，現場還有專業侍酒師帶領品飲。

除了同步開瓶慶祝，映景觀餐廳也推出2019 Beaujolais Nouveau Nature Day套餐，每位1,480元起，套餐搭配露蒂夢酒莊及克萊斯酒莊的薄酒萊新酒，。