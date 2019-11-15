「薄酒萊」大解密！其實它本來只是樣品？
2019-11-15 10:58
聯合報 記者羅建怡
／即時報導
什麼是薄酒萊(Beaujolais)？
每年11月的第三個星期四，薄酒萊新酒全球同步上市，「全球開瓶日」在近幾年掀起話題，也讓葡萄酒迷引頸期盼，儼然成為11月的酒界盛事。薄酒萊新酒釀造試飲結果，成功行銷全球，其實，很多人不知道，薄酒萊本來只是「樣品」，目的是讓讓酒商品飲、評估該年份採收釀製的新酒。
薄酒萊(Beaujolais)來自法國勃根第地區南邊的BEAUJOLAIS區，因此區的葡萄酒單寧低、果味明顯、好入口，因此翻成「薄酒萊」；它是當年新釀的酒，與一般紅、白葡萄酒需要時間陳釀再上市不同，它是法國少數被公認適合早點飲用的葡萄酒，不同於傳統的「愈陳愈香」，薄酒萊強調「新鮮即飲」。
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法國BEAUJOLAIS產區的葡萄品種以「嘉美」(Gamay)種為大宗，產量占9成以上，這款葡萄的特色是單寧低、果味重、皮薄汁多，也因此薄酒萊有幾大特色，一是水果香氣明顯，開瓶後立即可喝，不必醒酒。其次，它的單寧低，相對澀味也低，「順口易飲」很容易入門。但也因為低單寧，薄酒萊不耐儲存，最佳飲用日期大多在上市後1到2個月內，並非「越陳越香」，也不是全年皆可飲。
薄酒萊適飲溫度為10℃~14℃，開瓶後稍加冰涼降溫即可開飲。
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