林志玲的婚紗應該就是它了 甜蜜「夫唱婦隨」正是主因

2019-11-15 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



全民女神志玲姐姐要出閣了，11月17日的婚宴堪稱本周大事，而新娘子林志玲穿哪家婚紗，也令人感到相當期待，畢竟志玲姐姐的衣Q、EQ都非同小可，讓人引頸期盼她的超美造型，而當中呼聲最高的，當屬RALPH LAUREN，有幾個脈絡可循。

其一，以志玲姐姐溫婉形象應是幫夫優先，而AKIRA在2017年起即是RALPH LAUREN全球代言人，今年為品牌頂級男裝RALPH LAUREN Purple Label紫標系列拍攝的形象廣告，還登上好萊塢馬爾蒙莊園酒店（Chateau Marmont）外牆，氣勢如虹；其二，林志玲在2019年也是RALPH LAUREN的品牌摯友，從「夫唱婦隨」的觀點來看，選穿RALPH LAUREN最是天作之合的寫照。

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其三，志玲姐姐要穿各大品牌都輕而易舉，隨便刷一下微博都可以看她穿ReemAcra、FENDI、馬來西亞禮服品牌The Atelier、西班牙高訂品牌Olimpia Sanchis、或是在米蘭看Alberta Ferretti大秀時穿的性感破表薄紗裙等，而RALPH LAUREN的精緻奢華也契合志玲姐姐的氣質、氣勢，去年寶萊塢女星琵艷卡喬普拉（Priyanka Chopra）出嫁時就穿了超奢華RALPH LAUREN訂製婚紗，鑲嵌超過238萬顆施華洛世奇水晶，耗時1826小時打造，令人印象深刻。

因此RALPH LAUREN有極大優勢出線成為新郎、新娘的共同禮服品牌，此外，估計夏姿．陳SHIATZY CHEN也可能為志玲姐姐設計其中一套禮服，作為敬酒或送客時的中式喜氣服裝，林心如、陳妍希結婚時都穿著夏姿，設計總監王陳彩霞和女星們都是好朋友，林志玲其中一套結婚禮服若出自夏姿，亦為合理臆測。