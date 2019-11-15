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林志玲的婚紗應該就是它了 甜蜜「夫唱婦隨」正是主因

2019-11-15 10:24聯合報 記者楊詩涵／即時報導

全民女神志玲姐姐要出閣了，11月17日的婚宴堪稱本周大事，而新娘子林志玲穿哪家婚紗，也令人感到相當期待，畢竟志玲姐姐的衣Q、EQ都非同小可，讓人引頸期盼她的超美造型，而當中呼聲最高的，當屬RALPH LAUREN，有幾個脈絡可循。

其一，以志玲姐姐溫婉形象應是幫夫優先，而AKIRA在2017年起即是RALPH LAUREN全球代言人，今年為品牌頂級男裝RALPH LAUREN Purple Label紫標系列拍攝的形象廣告，還登上好萊塢馬爾蒙莊園酒店（Chateau Marmont）外牆，氣勢如虹；其二，林志玲在2019年也是RALPH LAUREN的品牌摯友，從「夫唱婦隨」的觀點來看，選穿RALPH LAUREN最是天作之合的寫照。

其三，志玲姐姐要穿各大品牌都輕而易舉，隨便刷一下微博都可以看她穿ReemAcra、FENDI、馬來西亞禮服品牌The Atelier、西班牙高訂品牌Olimpia Sanchis、或是在米蘭看Alberta Ferretti大秀時穿的性感破表薄紗裙等，而RALPH LAUREN的精緻奢華也契合志玲姐姐的氣質、氣勢，去年寶萊塢女星琵艷卡喬普拉（Priyanka Chopra）出嫁時就穿了超奢華RALPH LAUREN訂製婚紗，鑲嵌超過238萬顆施華洛世奇水晶，耗時1826小時打造，令人印象深刻。

因此RALPH LAUREN有極大優勢出線成為新郎、新娘的共同禮服品牌，此外，估計夏姿．陳SHIATZY CHEN也可能為志玲姐姐設計其中一套禮服，作為敬酒或送客時的中式喜氣服裝，林心如、陳妍希結婚時都穿著夏姿，設計總監王陳彩霞和女星們都是好朋友，林志玲其中一套結婚禮服若出自夏姿，亦為合理臆測。

此外，婚鞋焦點品牌包括Jimmy Choo、Christian Louboutin、Stuart Weitzman、RENE CAOVILLA、Roger Vivier等，雀屏中選的很有可能是RENE CAOVILLA，源於今年品牌在9月開幕時，林志玲的父親林繁男以代理商優美湜有限公司好友的身分驚喜現身，當天也獲贈一雙RENE CAOVILLA經典Sanderella Pump鞋款，林志玲很可能接受這份美意，將RENE CAOVILLA納入婚鞋選擇之一。而就像走紅毯一樣，不到當天眼見為憑之前，所有的預估都是猜測，不論是否猜對或大爆驚喜，都祝賀志玲姐姐穿上名為幸福一輩子的嫁衣，圓融美滿。

身為品牌摯友，志玲姐姐日前才穿上RALPH LAUREN「LIVE LOVE」粉...
身為品牌摯友，志玲姐姐日前才穿上RALPH LAUREN「LIVE LOVE」粉色公益T恤。圖／取自微博
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林志玲在出席活動時穿Olimpia Sanchis禮服搭襯Stuart Weit...
林志玲在出席活動時穿Olimpia Sanchis禮服搭襯Stuart Weitzman鞋履。圖／取自微博
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林心如結婚時選穿夏姿中式訂製禮服。圖／夏姿提供
林心如結婚時選穿夏姿中式訂製禮服。圖／夏姿提供
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林志玲在米蘭看Alberta Ferretti大秀時性感爆棚。圖／取自微博
林志玲在米蘭看Alberta Ferretti大秀時性感爆棚。圖／取自微博
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寶萊塢女星琵艷卡喬普拉結婚時穿著奢華的RALPH LAUREN訂製婚紗。圖／取自...
寶萊塢女星琵艷卡喬普拉結婚時穿著奢華的RALPH LAUREN訂製婚紗。圖／取自ralphlauren.com
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林志玲穿FENDI展現蕾絲刺繡的精緻浪漫。圖／取自微博
林志玲穿FENDI展現蕾絲刺繡的精緻浪漫。圖／取自微博
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Akira今年以RALPH LAUREN Purple Label系列拍攝的形象...
Akira今年以RALPH LAUREN Purple Label系列拍攝的形象廣告，登上好萊塢廣告牆。圖／取自IG
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林志玲詮釋馬來西亞品牌The Atelier和RENE CAOVILLA鞋履。圖...
林志玲詮釋馬來西亞品牌The Atelier和RENE CAOVILLA鞋履。圖／取自微博
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Akira是RALPH LAUREN品牌大使。圖／取自IG
Akira是RALPH LAUREN品牌大使。圖／取自IG
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林志玲演繹Marchesa紗裙與Roger Vivier鞋款。圖／取自微博
林志玲演繹Marchesa紗裙與Roger Vivier鞋款。圖／取自微博
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RENE CAOVILLA在今年9月致贈經典Sanderella Pump給志玲...
RENE CAOVILLA在今年9月致贈經典Sanderella Pump給志玲爸林繁男，轉交志玲姐姐作為賀禮。記者陳立凱／攝影
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林志玲身穿ReemAcra禮服和RENE CAOVILLA鞋履。圖／取自微博
林志玲身穿ReemAcra禮服和RENE CAOVILLA鞋履。圖／取自微博
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品牌夏姿婚紗林志玲

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