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限量600盒！ GODIVA耶誕倒數日曆、經典耶誕小熊必搶

2019-11-15 01:02聯合報 記者張芳瑜／即時報導

年度最快樂的節日就是耶誕節了！比利時巧克力品牌GODIVA在這個歡樂的日子裡，推出2019耶誕系列獻上誠摯祝福，讓收到禮物的每個人都能感受怦然驚喜。GODIVA 2019耶誕限定系列融合了傳統的元素，巧克力以耶誕蛋糕為靈感，禮盒則由瑞典藝術家Lotta Kühlhorn以溫馨甜美的北歐風格設計，即日起於全台門市限量開賣。

GODIVA耶誕限定系列中，最受歡迎的就是倒數日曆巧克力禮盒、耶誕小熊連G Cube松露巧克力禮盒。詢問度超高的倒數日曆僅限量600盒，從12月的第一天開始，一天一個新驚喜；GODIVA經典的耶誕小熊今年強勢回歸，毛絨小熊穿上紅色毛衣、條紋毛帽陪你過節，限量800組。還有超可愛的耶誕童歡禮物、耶誕巧克力禮盒，藝術家Lotta Kühlhorn設計紅色和金色刻畫的旋轉木馬、松樹和馴鹿渲染出濃濃節日氣氛。

另外，來自日本的伴手禮品牌YOKU MOKU，每年耶誕節也設計了溫暖又童趣的禮盒，今年一共有五款，陪伴大家歡度佳節。其中，首度推出的耶誕倒數禮盒，盒內共有六個甜筒造型的圓錐盒，每盒繪著耶誕節到來的前六天能做些什麼，照著盒底數字一天拆一盒，迎接耶誕節到來。盒內含全新口味「法式香料風味餅磚」，酥脆厚實的口感伴隨麵粉與肉桂的香氣細緻而醇厚，尾韻還帶有薑的清香，搭配熱牛奶或咖啡更添完美，暖暖度過聖誕佳節。YOKU MOKU耶誕倒數禮盒為預購款，預計12/5開始出貨。

GODIVA耶誕黑巧克力。圖／GODIVA提供
GODIVA耶誕黑巧克力。圖／GODIVA提供
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GODIVA耶誕倒數日曆巧克力禮盒24顆裝，售價2,400元。圖／GODIVA提...
GODIVA耶誕倒數日曆巧克力禮盒24顆裝，售價2,400元。圖／GODIVA提供
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YOKU MOKU喜饌禮盒，售價1,980元。圖／YOKU MOKU提供
YOKU MOKU喜饌禮盒，售價1,980元。圖／YOKU MOKU提供
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YOKU MOKU耶誕倒數禮盒，售價1,500元。圖／YOKU MOKU提供
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耶誕小熊禮盒7顆裝，售價1,200元；小樹禮盒10顆裝，售價1,500元。圖／G...
耶誕小熊禮盒7顆裝，售價1,200元；小樹禮盒10顆裝，售價1,500元。圖／GODIVA提供
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GODIVA耶誕小熊連G Cube松露巧克力禮盒8顆裝，售價1,950元。圖／G...
GODIVA耶誕小熊連G Cube松露巧克力禮盒8顆裝，售價1,950元。圖／GODIVA提供
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GODIVA「耶誕巧克力雪人小袋」售價650元。圖／GODIVA提供
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巧克力耶誕節

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