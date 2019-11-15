限量600盒！ GODIVA耶誕倒數日曆、經典耶誕小熊必搶

2019-11-15 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



年度最快樂的節日就是耶誕節了！比利時巧克力品牌GODIVA在這個歡樂的日子裡，推出2019耶誕系列獻上誠摯祝福，讓收到禮物的每個人都能感受怦然驚喜。GODIVA 2019耶誕限定系列融合了傳統的元素，巧克力以耶誕蛋糕為靈感，禮盒則由瑞典藝術家Lotta Kühlhorn以溫馨甜美的北歐風格設計，即日起於全台門市限量開賣。

GODIVA耶誕限定系列中，最受歡迎的就是倒數日曆巧克力禮盒、耶誕小熊連G Cube松露巧克力禮盒。詢問度超高的倒數日曆僅限量600盒，從12月的第一天開始，一天一個新驚喜；GODIVA經典的耶誕小熊今年強勢回歸，毛絨小熊穿上紅色毛衣、條紋毛帽陪你過節，限量800組。還有超可愛的耶誕童歡禮物、耶誕巧克力禮盒，藝術家Lotta Kühlhorn設計紅色和金色刻畫的旋轉木馬、松樹和馴鹿渲染出濃濃節日氣氛。

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