消費送100元！魷魚大叔2款「韓食聖誕套餐」登場
2019-11-14 22:33
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
頂呱呱旗下的韓式料理餐廳「Uncles魷魚大叔」，自11月15日起推出適合2或4人享用的2款「聖誕專屬套餐」，消費不限金額，還可再加贈百元抵用券。另還有2款新推出的午間套餐，可品嚐韓式煎餅或辣炒年糕等韓系經典美食。
魷魚大叔本次推出的耶誕雙人餐，內含招牌火焰辣炒年糕、辣味雞翅、海鮮煎餅、韓式黑輪串等內容，每份860元。四人套餐，則有招牌火焰辣炒年糕、大叔炸雞、海鮮煎餅、火焰烤肉飯等多款料理，每份1,699元。至於午間推出的2款套餐方案，同樣也是以店內多款經典菜色進行組合，每份350元。
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本次耶誕套餐推出時間，板橋雷雨店為11月15日～1月5日，其他分店則為12月1日至1月5日，同時段可享「消費不限金額，加贈百元折價券」的優惠。業者表示，除了優惠方案之外，位於板橋環球的雷雨店，鄰近新北耶誕城，適合感受濃濃的耶誕氛圍。位於ATT 4 Fun的馬車店，則是欣賞台北101煙火秀的熱門地點，可體驗到跨年氣氛。
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