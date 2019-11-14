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到台北101高空搖滾開趴迎接2020 每人2500元限量8百張

2019-11-14 21:46聯合報 記者江佩君／即時報導

今年想要一個不一樣的跨年夜？台北101跨年煙火是年度跨年盛事，每年都帶動信義區周邊飯店、百貨大賺跨年夜商機，台北101去年在辦公大樓一樓開辦跨年派對，今年跨年夜派對首度在高空舉辦，且首度結合 DJ、魔術表演、電子弦樂團表演，在包括89樓觀景台搖滾區、Bar88 VVIP區，將容納8百多人一起在高空搖擺跨年。

台北101高空跨年趴，首度開放89樓800個名額，每人跨年夜票價2,500元，比去年的2,999元更便宜，但內容與規劃更升級，不僅可在高空提前開趴迎跨年，近距離欣賞跨年煙火，還可獲得觀景台伴手禮。此外還有針對88樓的Bar88特別推出VVIP區，單桌要價8萬元，限量88人，每桌除了有Tapas餐點外，並提供MOËT香檳、軒尼詩VSOP等，並可獲得專屬許願鎖，可把鎖高掛在台北101 89樓，高空許願。

台北101觀光旅遊事業處營運長黃瓊萱指出，希望觀景台不只是給觀光客觀景用，如果高空跨年反應不錯，明年將會續辦。

【89樓搖滾區】

活動票價：2,500 元

入場時間：2019/12/31 22:00 ~ 2020/12/31 23:30

活動時間：2019/12/31 22:00 ~ 2020/01/01 01:00

活動場地：台北 101 觀景台(89樓)

專屬權益：每位享有酒精性飲料2杯、非酒精性飲料無限暢飲、跨年專屬紀念品（許願鎖）

 【Bar88 VVIP區】

售價：每桌80,000 元，可容納8-12人

入場時間：2019/12/31 22:00 ~ 2020/12/31 23:30

活動時間：2019/12/31 22:00 ~ 2020/01/01 02:00

活動場地：台北 101 觀景台(88樓)

專屬權益：美饌佳釀、尊榮體驗、每位享有專屬紀念品（許願鎖）

Bar88 VVIP區提供Tapas餐點。圖／台北101提供
Bar88 VVIP區提供Tapas餐點。圖／台北101提供
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台北101今年跨年夜推出高空跨年趴，首度結合 DJ、魔術表演、電子弦樂團表演與提...
台北101今年跨年夜推出高空跨年趴，首度結合 DJ、魔術表演、電子弦樂團表演與提供餐飲美食。圖／台北101提供
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台北101高空跨年趴找來DJ DominikT熱力放送電子音樂，89 樓觀景台將...
台北101高空跨年趴找來DJ DominikT熱力放送電子音樂，89 樓觀景台將成容納 800人高空搖擺的搖滾區。圖／台北101提供
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台北101今年跨年夜推出高空跨年趴，首度結合 DJ、魔術表演、電子弦樂團表演與提...
台北101今年跨年夜推出高空跨年趴，首度結合 DJ、魔術表演、電子弦樂團表演與提供餐飲美食。圖／台北101提供
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Bar88 VVIP區提供Tapas餐點。圖／台北101提供
Bar88 VVIP區提供Tapas餐點。圖／台北101提供
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台北101高空跨年趴，找來知名演奏樂團SEMIFUSA。圖／台北101提供
台北101高空跨年趴，找來知名演奏樂團SEMIFUSA。圖／台北101提供
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跨年台北101

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