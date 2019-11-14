到信義區看寶可夢皮卡丘遊行 還能把「皮卡秀」帶回家

2019-11-14 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



想看皮卡丘嗎？明天（11月15日）起，在信義區有寶可夢大遊行，還有皮卡丘現場可以看，而日本彩妝品牌植村秀，最近也跟Pokémon寶可夢，推出聯名人物「皮卡秀」，一起打造一系列的聯名彩妝與周邊小物，植村秀也宣布從11月15日至12月15日，到植村秀全台17個指定櫃點（包括信義區新光信義A8、A11兩櫃點），只要消費滿3千元，內含植村秀與Pokémon限量聯名彩妝系列任一品項，就有機會抽中耶誕驚喜盒，最大獎是價值8,800元的聯名彩妝箱。

植村秀與寶可夢打造的「皮卡秀」專屬人物，走潮流路線，這回搭上寶可夢遊行熱潮，讓聯名彩妝熱賣，這回加碼讓皮卡秀躍上托特包、手拿化妝包、鑰匙圈等，還強調只送不賣，因為得到指定專櫃消費滿3千元，先享有皮卡秀精美禮品包裝服務。

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