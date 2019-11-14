限量6萬個！熊大、兔兔小蛋糕 85˚C預估1.5個月就完銷

2019-11-14 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



超可愛的熊大、兔兔蛋糕又來了。繼今年6月推出LINE FRIENDS立體造型蛋糕風靡全台後，85℃再度推出歡樂耶誕版的「暖心熊大」、「活力兔兔」小蛋糕，經典限量6萬個，外觀精巧療癒、內餡還有酸甜草莓慕斯配上莓果凍，和濃郁的黑糖慕斯夾著Q彈麻糬，日前還未上市鐵粉先瘋狂。

6月初，85℃首次與韓國LINE FRIENDS合作，獨家取得台灣授權，開發兩款熊大和兔兔立體造型蛋糕，以及一款長條蛋糕，全台限量5萬個，4個月就完銷。看好可愛商機，85℃再度邀請熊大和兔兔來台過耶誕，兩款小蛋糕「暖心熊大」、「活力兔兔」售價75元/個，限量6萬個，業者預估，1.5個月就可完銷。

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其中，「活力兔兔」是經典的乳酪戚風蛋糕，擠上卡士達鮮奶油與酸甜草莓慕斯及果餡，裡面還有增添口感的迷你3Q果和莓果凍，兔兔還穿上大紅毛衣，和小雪人在雪地遊玩，一旁還插著巧克力製成的六角雪花。「暖心熊大」同樣是乳酪戚風蛋糕，不過夾餡黑糖慕斯、香草奶醬與濃郁的巧克焦糖醬，再配上QQ的黑糖麻糬，多重內餡混搭，憨厚的熊大穿著綠色毛衣，戴上耶誕帽，和全身包緊緊的莎莉站在仿木頭造型的巧克力上，張開雙手，邀請大家一起來歡度耶誕。