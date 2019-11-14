我們那些年的敦南誠品 吳清友這句話誕生了獨特書店風景

2019-11-14 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



誠品敦南店因租約到期，將於2020年5月31日熄燈，這30年來，有各行各業的人在此擦肩而過，當中誠品敦南又帶給你什麼樣的回憶？很多人會說，24小時書店是半夜睡不著覺的好去處，當中，閱讀夜不眠或在書店席地而坐的閱讀風景，也讓造訪的國外觀光客嘖嘖稱奇。2006年起在戶外舉辦皮箱市集，更是當時台北文青們熱門的聚集地。

台灣書店可分為誠品書店之前與誠品書店之後，誠品書店的出現，為台灣書店帶來一番新氣象。除了是全球首家24小時書店外，還有讓人印象深刻敦南書店的「文學長廊」，以書櫃圍繞著走道，踩踏木板會發出聲響，為了不打擾書店的寧靜，還會小心墊著腳尖走路，以及眼目所及大家隨意席地而坐閱讀的誠品書店風景。

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隨意席地而坐的閱讀，是敦南誠品的特色風景之一。記者江佩君／攝影 分享 facebook

誠品書店敦南店店長周業陞指出，大家會習慣坐著是有原因的，因為誠品的新書多，以前也不是大家都有錢買新書，那時的書店是不習慣讓客人在店內看免費書的，但誠品創辦人吳清友當時即說「知識是靠書店傳播的」，所以誠品並不會趕客人看書，甚至封裝書也可拆給客人看，大家書看久了，自然就坐下來閱讀了。店長苦笑說，甚至還有客人會在書上折頁做記號待下回續看。

隨意席地而坐的閱讀，是敦南誠品的特色風景之一。記者江佩君／攝影 分享 facebook

誠品書店可說是愈夜愈熱鬧，誠品書店指出，晚間六點至十點是敦南誠品來客最高峰，十點至凌晨二點為次高峰。晚間至深夜來客，約佔全日來客的四分之一至五分之一左右。是許多各行各業人士下班後，甚至名人都愛出沒的地方。

敦南誠品的24小時書店，是愛書人的聚集地。記者江佩君／攝影 分享 facebook