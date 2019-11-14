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確定了！誠品敦南店明年這個日期謝幕 倒數計時展開

2019-11-14 19:49聯合報 記者陳宛茜／即時報導

誠品敦南店展開倒數計時。圖／誠品提供
誠品敦南店展開倒數計時。圖／誠品提供
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因應租約到期，誠品敦南店今天宣布明年5月31日謝幕，並啟動以3000本書承載30年來愛書人思想痕跡的倒數裝置「時光之冊」。誠品敦南店也邀請掃葉工房與出版人傅月庵主辦「清風似友—2019台北古書拍賣會」，蒐羅近600件拍賣品。

1989年創立的誠品敦南店，陪伴讀者30年閱讀時光，是誠品最具指標性、亦是全球首家24小時書店，今日宣佈於2020年5月31日謝幕，同步啟動以3,000本書承載30年來愛書人思想痕跡的倒數裝置「時光之冊」，24小時書店也將另覓新址讓閱讀不打烊。

倒數200天，誠品敦南店邀請逾讀者一同前來，參與「典藏敦南」系列活動。

由掃葉工房、傅月庵主辦的「清風似友—2019台北古書拍賣會」，有文學泰斗托爾斯泰、台灣名家蔣勳真跡手稿等近600件珍稀古書；全台首次推出的「個人出版POD（Print on Demand）特展」，展出百工百業逾350本個人優秀作品。另外，匯集敦南名人好友珍貴收藏的「嗎啡老物展」、戶外廣場舉辦的「老物市集」、「再見，一卡皮箱」等，邀老朋友一同重溫敦南美好。

誠品敦南店「清風似友—2019台北古書拍賣會」12/27、12/28暖身預展，12/29正式登場。近600件拍賣品涵蓋台灣、日本及歐美名家：包括蔣勳1980年代書法真跡，還有詩人余光中、商禽、作家劉克襄等新詩初版品；「日本畫壇第一人」之稱的東山魁夷，為追悼日本首位諾貝爾文學獎得主川端康成，親自裝幀設計打造1973年全球限量350部「古都」。

此外，俄國文豪托爾斯泰論作家大仲馬和左拉的親筆手稿、法國哲學家盧梭「愛彌兒」未刊稿真跡，以及1948年蘇聯作家鮑里斯・帕斯特納克長篇小說「齊瓦哥醫生」打字稿，則於12/21-12/29全台首次展出，僅供鑑賞。

誠品表示，敦南店曾設「古書店」，1992年舉辦全台首次古書拍賣會，此次拍賣亦有向誠品創辦人吳清友先生致敬之意。

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