皮卡丘現身家樂福！400項限定商品粉絲瘋搶 2019-11-14 19:48
聯合報 記者
徐力剛
／台北即時報導
明天就是
迷引頸期盼的大遊行，量販龍頭 寶可夢 不落人後，首度舉辦「寶可夢 家樂福 店」，即日起至11月26日，桃園經國店、台南仁德店搶先登場，現場專區匯集日本寶可夢中心授權各式周邊小物，種類超過300~400項，吸引粉絲手刀搶購。 快閃
想和寶可夢近距離接觸的朋友，家樂福加碼舉辦4場見面會，時間在16時~16時30分、17時~17時30分，11月16日經國店、11月17日大直店、11月23日西屯店及11月24日仁德店，現場與皮卡丘相見歡。
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想嚐鮮體驗寶可夢最新遊戲的玩家，活動期間可前往指定門市盡情享受 Nintendo Switch 遊戲「寶可夢 劍／盾」，11月15日~11月26日經國店、仁德店，11月16日~11月17日重新店、內湖店，11月30日~12月01日新營店，12月14日~12月15日青海店，12月28日~12月29日經國店，01月04日~01月05日安平店、斗六店，01月11日~01月12日鳳山店，01月18日~01月19日樹林店，01月28日~01月29日內壢店、新店店登場。
家樂福部分門市提供「Switch 遊戲區」試玩，想搶先體驗玩家不可錯過。圖／家樂福提供 分享 現場販售限定版寶可夢周邊商品。圖／家樂福提供 分享
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