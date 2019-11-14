正妹部落客超仙婚紗照曝光 「兩穿式」設計CP值好高！

2019-11-14 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



以各式旅遊美照在IG闖出一片天的知名旅遊部落客Tina Lee，近日在義大利舉行婚禮，在備受影視、文學作品歌頌的托斯卡尼艷陽下步入與另一半互許諾言，一系列華麗浪漫的時尚婚紗照也讓網友感受到沉浸幸福的喜悅，特別是她的禮服都是「兩穿式」設計，展現超高的實用性。

Tina Lee身穿台灣高端婚紗訂製品牌蘇菲雅SophiaRitz藝術總監蘇慧妮親自為她量身打造的兩套禮服，一套是將整匹蕾絲片狀式取下再重新拼貼於立體面料上而製成的金色細節「奢華白紗」，另一套則是選用酒紅色與正紅色為主軸的兩穿樣式大蓬裙「浪漫摯紅晚宴禮服」。漸層式貼花法配合極低胸型設計，為白紗注入更奢華性感的元素，可拆式的立體泡袖可以讓白紗隨時變身，遊走在夢幻童話風與古典優雅之間。

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而浪漫摯紅晚宴禮服同樣也是兩穿式，千層裙擺搭配立裁上身設計，每一層的百摺網紗都經由多層次拼接，像是蛋糕上堆疊出的粉紅色鮮奶油，配色也展現義大利紅酒以及野玫瑰狂野熱情。如果把千層裙擺拆掉後就變成簡單的雞尾酒小洋裝，多種變化的設計，也提升了禮服的實穿度。

其實「兩穿式婚紗」越來越夯，去年義大利時尚部落客Chiara Ferragni在婚宴中就曾穿上Dior創意總監Maria Grazia Chiuri為她打造的兩穿式禮服，用於應付白天的儀式和晚宴、派對這樣不同氣氛的場合。