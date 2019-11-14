親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

強制變「中國台灣」 五大電信停售華為三款手機

韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

正妹部落客超仙婚紗照曝光 「兩穿式」設計CP值好高！

2019-11-14 19:24聯合報 記者吳曉涵／即時報導

以各式旅遊美照在IG闖出一片天的知名旅遊部落客Tina Lee，近日在義大利舉行婚禮，在備受影視、文學作品歌頌的托斯卡尼艷陽下步入與另一半互許諾言，一系列華麗浪漫的時尚婚紗照也讓網友感受到沉浸幸福的喜悅，特別是她的禮服都是「兩穿式」設計，展現超高的實用性。

Tina Lee身穿台灣高端婚紗訂製品牌蘇菲雅SophiaRitz藝術總監蘇慧妮親自為她量身打造的兩套禮服，一套是將整匹蕾絲片狀式取下再重新拼貼於立體面料上而製成的金色細節「奢華白紗」，另一套則是選用酒紅色與正紅色為主軸的兩穿樣式大蓬裙「浪漫摯紅晚宴禮服」。漸層式貼花法配合極低胸型設計，為白紗注入更奢華性感的元素，可拆式的立體泡袖可以讓白紗隨時變身，遊走在夢幻童話風與古典優雅之間。

而浪漫摯紅晚宴禮服同樣也是兩穿式，千層裙擺搭配立裁上身設計，每一層的百摺網紗都經由多層次拼接，像是蛋糕上堆疊出的粉紅色鮮奶油，配色也展現義大利紅酒以及野玫瑰狂野熱情。如果把千層裙擺拆掉後就變成簡單的雞尾酒小洋裝，多種變化的設計，也提升了禮服的實穿度。

其實「兩穿式婚紗」越來越夯，去年義大利時尚部落客Chiara Ferragni在婚宴中就曾穿上Dior創意總監Maria Grazia Chiuri為她打造的兩穿式禮服，用於應付白天的儀式和晚宴、派對這樣不同氣氛的場合。

相較於國外有母親將婚紗傳承給女兒的傳統，台灣消費者普遍還是偏好租用禮服，除了中西方文化不同之外最主要的原因就是考量穿著場合與機會稀少，但「兩穿式」甚至「多穿式」婚紗的出現，大大提升了實穿程度，同時也提高不少消費者對訂製婚紗的詢問度與意願。

可拆式的立體泡袖可以讓白紗隨時變身，遊走在夢幻童話風與古典優雅之間。圖／蘇菲雅S...
可拆式的立體泡袖可以讓白紗隨時變身，遊走在夢幻童話風與古典優雅之間。圖／蘇菲雅SophiaRitz提供
分享
Tina Lee身穿台灣高端婚紗訂製品牌蘇菲雅SophiaRitz藝術總監蘇慧妮...
Tina Lee身穿台灣高端婚紗訂製品牌蘇菲雅SophiaRitz藝術總監蘇慧妮親自為她量身打造的金色細節「奢華白紗」。圖／蘇菲雅SophiaRitz提供
分享
把千層裙擺拆掉後就變成簡單的雞尾酒小洋裝，多種變化的設計，也提升了禮服的實穿度。...
把千層裙擺拆掉後就變成簡單的雞尾酒小洋裝，多種變化的設計，也提升了禮服的實穿度。圖／蘇菲雅SophiaRitz提供
分享
國際旅遊時尚部落客Tina Lee穿蘇菲雅SophiaRitz量身訂製浪漫摯紅晚...
國際旅遊時尚部落客Tina Lee穿蘇菲雅SophiaRitz量身訂製浪漫摯紅晚宴禮服。圖／蘇菲雅SophiaRitz提供
分享
去年義大利時尚部落客Chiara Ferragni在婚宴中就曾穿上Dior創意總...
去年義大利時尚部落客Chiara Ferragni在婚宴中就曾穿上Dior創意總監Maria Grazia Chiuri為她打造的兩穿式禮服，用於應付白天的儀式和晚宴、派對這樣不同氣氛的場合。圖／Dior提供
分享
Tina Lee身穿台灣高端婚紗訂製品牌蘇菲雅SophiaRitz藝術總監蘇慧妮...
Tina Lee身穿台灣高端婚紗訂製品牌蘇菲雅SophiaRitz藝術總監蘇慧妮親自為她量身打造的金色細節「奢華白紗」。圖／蘇菲雅SophiaRitz提供
分享
「奢華白紗」將整匹蕾絲片狀式取下再重新拼貼於立體面料上。圖／蘇菲雅SophiaR...
「奢華白紗」將整匹蕾絲片狀式取下再重新拼貼於立體面料上。圖／蘇菲雅SophiaRitz提供
分享
千層裙擺搭配立裁上身設計，每一層的百摺網紗都經由多層次拼接，像是蛋糕上堆疊出的粉...
千層裙擺搭配立裁上身設計，每一層的百摺網紗都經由多層次拼接，像是蛋糕上堆疊出的粉紅色鮮奶油。圖／蘇菲雅SophiaRitz提供
分享
層式貼花法配合極低胸型設計，為白紗注入更奢華性感的元素。圖／蘇菲雅SophiaR...
層式貼花法配合極低胸型設計，為白紗注入更奢華性感的元素。圖／蘇菲雅SophiaRitz提供
分享
國際旅遊時尚部落客Tina Lee穿蘇菲雅SophiaRitz量身訂製浪漫摯紅晚...
國際旅遊時尚部落客Tina Lee穿蘇菲雅SophiaRitz量身訂製浪漫摯紅晚宴禮服。圖／蘇菲雅SophiaRitz提供
分享
去年義大利時尚部落客Chiara Ferragni在婚宴中就曾穿上Dior創意總...
去年義大利時尚部落客Chiara Ferragni在婚宴中就曾穿上Dior創意總監Maria Grazia Chiuri為她打造的兩穿式禮服，用於應付白天的儀式和晚宴、派對這樣不同氣氛的場合。圖／摘自IG
分享

婚紗義大利

相關新聞

每60秒賣一杯！ 哈根達斯「紅豆麻糬冰淇淋」回來了

2019-11-14 19:19

穿牛仔褲出嫁？林志玲婚紗很可能出自這些品牌

2019-11-14 19:17

化學元素週期表登上台北101外牆 今晚亮相

2019-11-14 18:39

守護身心障礙者 名人愛心包等你來競標

2019-11-14 18:21

空氣感的冬季新裝 王思偉樂穿輕飄飄FABIANA FILIPPI

2019-11-14 18:20

都彭高級訂製系列10周年 知名地標躍上筆具、打火機

2019-11-14 18:09

影／成本省一半！高鐵白橘外漆國產化 明年9月全上線

2019-11-14 17:53

1折眼影盤必收、免費送唇膏！雅詩蘭黛耶誕特惠超好康

2019-11-14 17:45

女孩們不再嬌羞！「黑色衛生棉」時尚＆功用一次滿足

2019-11-14 17:38

「你米其林ㄟ」壓力大！「炒腰花不是同一頭豬」被客訴

2019-11-14 17:24

遠東全家福京華城封館出清 輕暖發熱衣買二送一

2019-11-14 17:23

耶誕節ㄎㄧㄤ系交換禮物來一波 卡爾拉格斐手機座

2019-11-14 17:10

家樂福攜手台糖！首間合作門市插旗西屯15日正式開幕

2019-11-14 17:10

敦南誠品熄燈倒數200天 24小時書店新址明年4月揭曉

2019-11-14 17:09

台中米其林確定！ 美食家：JL Studio、鹽之華呼聲高

2019-11-14 17:07

《台北‧台中米其林指南》登場 最快2020年第2季發行

2019-11-14 16:39

氣溫直落！頂級羽絨被搶市　要價近百萬雁鴨被貴在哪？

2019-11-14 15:23

米其林到台中！網友推薦必吃「慶記」：好吃到升天

2019-11-14 15:12

寶石胸針成男星造型必備！林柏宏、炎亞綸示範帥氣穿搭

2019-11-14 15:09

台灣虎航搶過年商機 明年1月加飛首爾線

2019-11-14 14:42

雪寶你怎麼了？HOLA 《冰雪奇緣2》聯名居家系列逗趣萌

2019-11-14 13:19

U值媒／太愛手機了？竟把手機助理變情人？

2019-11-14 12:48

CELINE迷快看新包款 Hedi Slimane掌鏡早春度假風

2019-11-14 12:47

周興哲、謝佳見新歡 「針織風」休閒鞋帥度大提升

2019-11-14 12:45

各種超萌雪寶 冰雪奇緣快閃店300款爆萌周邊準備掏錢啦

2019-11-14 12:42

拯救冬季乾燥肌！Jurlique接骨木活膚露耶誕限定版來了

2019-11-14 12:24

飛時縮短近一半 大溪地航空復活節島包機開賣

2019-11-14 11:57

7-ELEVEN最強「史努比70周年」集點！積木公仔、咕咕鐘、史努比夜燈鐵粉必收

2019-11-14 11:10

最超值手表沒有之一！SWATCH 51號星球系列再升級 搭載頂級高抗磁機芯

2019-11-14 09:43

時裝秀分分合合 男女裝合併秀成趨勢

2019-11-14 00:20

朵茉麗蔻進駐台中 美顏諮詢免費

2019-11-13 23:58

預購81折！復興空廚「年菜雙組合」還能抽Apple Watch

2019-11-13 22:52

常溫三天美味不變！ 吳寶春「夢幻麵團」7款麵包登場

2019-11-13 21:15

「全家」力推Clean Label少添加食品 最熱賣的就是它

2019-11-13 17:14

義大皇家酒店住一晚再送一晚 符合補助資格者續住千元有找

2019-11-13 16:53

Kitty迷瘋搶！麥當勞Hello Kitty 置物籃融化少女的心

2019-11-13 16:35

巨型金莎、百罐品客拍照牆！7-11耶誕主題門市超好拍

2019-11-13 15:57

日本郵局X龍貓！4款聯名造型提袋、祈福鈴鐺粉絲瘋搶

2019-11-13 15:50

懷舊兒時風味！全新「孔雀香酥脆沙茶」 顛覆饕客味蕾

2019-11-13 15:42
看更多

熱門文章

用肯德基蛋塔拜月老後秒被天菜搭訕 網：要缺貨了

2019-11-13 21:28

一張圖看天氣！東北季風報到 北台灣明降7、8度

2019-11-13 21:33

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年這時候告別

2019-11-14 13:53

消失的超商「福客多」 網友：有點年紀的人才會有印象

2019-11-13 21:45

大陸霾害來了 除花東今全台空品「淪陷」

2019-11-14 05:20

7-ELEVEN最強「史努比70周年」集點！積木公仔、咕咕鐘、史努比夜燈鐵粉必收

2019-11-14 11:10

北台灣一整天陰涼 吳德榮： 下周一氣溫再遽降水氣多

2019-11-14 07:40

公務員40歲年薪百萬很窮？ 網曝最大優點「拿百萬等退休」

2019-11-14 16:13

比過年搶台鐵票還難！林務局月曆開放預購網站大當機

2019-11-14 13:41

影／萌翻！高鐵卡娜赫拉彩繪列車今首航

2019-11-14 09:38

雲端發票多40萬組500元獎 可用APP掃描領獎

2019-11-14 13:03

北宜高鐵取代直鐵 明年底環評

2019-11-14 00:28

炸雞霸主胖老爹變難吃？ 相似店名網友笑翻：前妻開的

2019-11-13 16:46

每日星座運勢／天蠍運勢好心情開朗　事業旺有收穫

2019-11-14 00:00

常溫三天美味不變！ 吳寶春「夢幻麵團」7款麵包登場

2019-11-13 21:15

不只台北有！2020米其林指南擴及台中 推出雙城指南

2019-11-14 13:41

北宜高鐵／學者：解決什麼問題？要付多少代價？

2019-11-14 00:31

桃機欲擴建 居民不滿未溝通：收到通知才知家被徵收

2019-11-14 11:53

這些捷運站變美了！IKEA首度改造3大熱門台北捷運站　

2019-11-14 17:07

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

米其林到台中！網友推薦必吃「慶記」：好吃到升天

2019-11-14 15:12

米其林指南納入「台中」 美食家許心怡：這幾家呼聲高

2019-11-14 14:24

【親子教養】滿佳／我這樣教育兒子

2019-11-14 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／愈數愈浪漫

2019-11-14 06:00

【生活點滴】亞米／就要美美地上學去

2019-11-14 06:00

做自助餐近20年 夫肺癌亡後、妻子發現肺也有腫瘤

2019-11-14 15:11

新手術治療攝護腺肥大好嗎？醫師：勿陷入迷思

2019-11-14 15:04

下周一、二再降溫 北台灣整天感受冷颼颼

2019-11-14 12:57

拓寬台11線 林佳龍：推動太平洋公路品牌

2019-11-14 11:37

菜鳥準時下班被主管踢出群組 網：台灣加班文化真是陋習

2019-11-14 16:41

全台唯一24小時經營書店 誠品敦南店明年5月底熄燈

2019-11-14 16:24

雪寶你怎麼了？HOLA 《冰雪奇緣2》聯名居家系列逗趣萌

2019-11-14 13:19

「你米其林ㄟ」壓力大！「炒腰花不是同一頭豬」被客訴

2019-11-14 17:24

新北空氣品質轉差 午後可望稍微紓解

2019-11-14 11:18

國五接蘇花改 啟動可行性評估

2019-11-14 00:33

溫泉酒店、渡假村！「星野」連開8間 連夏威夷也有

2019-11-13 19:41

海鷗颱風外圍水氣影響 彭啟明：周日北、東降雨機率高

2019-11-14 08:19

糖尿病用藥主成分不足 廠商主動通報回收

2019-11-14 13:19

台灣米其林指南 台中市2020年列入評鑑！

2019-11-14 13:47

公費流感疫苗明開打 65歲長者與幼兒要等到12月8日

2019-11-13 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top