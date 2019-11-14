穿牛仔褲出嫁？林志玲婚紗很可能出自這些品牌

2019-11-14 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



林志玲與日本老公Akira即將在11月17日周日在台南美術館一館舉行婚宴，這場婚禮預計會有許多政商名流、演藝界大咖雲集，從邀請卡發給了誰？用了哪家的伴手禮？等等細節都是網友關注焦點。而更別提新娘的婚紗，絕對是當天最受矚目的話題。

目前台灣相關品牌與婚紗業者大多守口如瓶，既不把話說死，也不透露任何消息。到底志玲姊姊會穿哪家的婚紗品牌？目前只能先從一些小線索來猜測。

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有鑑於Akira今年九月才被時尚品牌Ralph Lauren簽下成為品牌史上第一位亞洲代言人，而林志玲與Ralph Lauren也有很好的合作關係，基於這樣雙重友好淵源，婚禮當天兩人都穿Ralph Lauren的可能性很大。另一種可能則是Alberta Ferretti，林志玲今年九月特別現身品牌於米蘭舉辦的2020春夏時裝秀，而Alberta Ferretti的婚紗是許多名人的最愛，陳妍希嫁給陳曉的時候穿的就是出自Alberta Ferretti的設計。此外，Armani也不無可能，其訂製婚紗同樣受明星歡迎，阿諾的女兒凱薩琳史瓦辛格與克里斯普瑞特這對夫妻今年在婚禮上就是穿Armani特別訂製的服裝，而曾任品牌「唇膏大使」的林志玲，每次為唇膏站台也都穿戴Armani服裝與配件。

另一方面，林志玲也曾穿過Marchesa婚紗拍攝工作照，也曾以黎巴嫩知名婚紗訂製品牌Saiid Kobeisy的禮服造型出席活動，不過目前獨家引進Saiid Kobeisy的林莉婚紗LinLi Boutique已直接證實林志玲不會穿他們家的婚紗。