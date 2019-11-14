化學元素週期表登上台北101外牆 今晚亮相
2019-11-14 18:39
聯合報 記者潘乃欣
／台北即時報導
科技大觀園網站表示，今年是聯合國「國際化學元素週期表年」，台北101大樓與中國化學會、台灣師範大學合作，在科技部、教育部推動下，今天、明天晚上六點半至十點，在台北101大樓北面59至60樓，點亮慶祝燈號。
主辦單位提到，化學週期表中為紀念建立週期表的科學家「門得列夫」所命名的元素「鍆」（化學符號 Md），原子序恰巧是101。最佳觀賞點分別在信義誠品前方、台北市政府前廣場、台北市政府東門廣場（松智路）、松壽廣場。中國化學會也邀民眾拍下台北101點燈照片，上傳臉書、Instagram，並標註 #IYPTinTaiwan，慶祝專屬台灣的化學儀式。
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化學教育委員會主任委員邱美虹說，元素週期表是每個國中生的共同回憶，也是科學界的圖騰、近代科學的基石。化學其實就在我們的身邊，唯有了解與善用化學，才會改善人類與地球的處境。希望這場點燈活動，讓化學更親民，也讓大家更珍惜化學元素。台北101也表示，期待用簡單易懂的文字，為科學普及盡一份心力。
主辦單位表示，相關點燈成果將在下月初在東京舉辦的「國際化學元素週期表年」閉幕式上亮相，與全世界500多個化學會代表共同慶祝國際化學盛事，讓國際看見台灣。
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