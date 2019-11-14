守護身心障礙者 名人愛心包等你來競標

2019-11-14 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ／台北即時報導



udn買東西雙11購物回饋進入最後壓軸，與第一社會福利基金會合辦的第9屆「名人愛獻館」公益競標活動，明天中午12點隆重登場。今年共33位名人捐贈愛心包款響應，比去年24位更多，代表活動備受肯定，也歡迎民眾用行動守護身心障礙者。

第一波競標包款來自Kevin老師、瑞瑪席丹、丁國琳、千田愛紗、大S徐熙媛、小S徐熙娣、何妤玟、宋芸樺、阿諾、侯佩岑、韋汝、莎莎公主、陳孫華老師、陳藹玲、黃韻玲、媽咪速玲、劉真、鄧福如。其中，宋芸樺提供PORTER 金馬聯乘 GOLDEN TPE系列包包，並表示，這個托特包好看又實用，對她也有特別意義，希望有緣人帶回家。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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第一波競標時間為期一周，第二波競標在22日周五12點接力啟動，同樣為期一周，響應名人有蔡依林、Kevin老師、Melody殷悅、小薰、王瀅、王湘瑩、吳姍儒、林熙蕾、高敏敏、張景嵐、張鈞甯、莎莎公主、莫允雯、陳藹玲、黃子佼、黃沐妍、楊丞琳、鍾瑶。

udn買東西購物中心表示，競標活動每次增額100元，可查詢完整競標紀錄，由最後得標者取得競標商品，得標金額即為購買金額，將全數捐贈第一社會福利基金會，讓守護身心心智障礙孩子的力量不中斷。

第一社福將要40歲了，服務對象已逾千人，療育和照護需求更多元複雜，包括慢飛天使早療、心智障礙者住宿安養、協助自立就業等方案，都亟需民眾支持。