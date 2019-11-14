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守護身心障礙者 名人愛心包等你來競標

2019-11-14 18:21聯合報 記者賈寶楠／台北即時報導

udn買東西雙11購物回饋進入最後壓軸，與第一社會福利基金會合辦的第9屆「名人愛獻館」公益競標活動，明天中午12點隆重登場。今年共33位名人捐贈愛心包款響應，比去年24位更多，代表活動備受肯定，也歡迎民眾用行動守護身心障礙者。

第一波競標包款來自Kevin老師、瑞瑪席丹、丁國琳、千田愛紗、大S徐熙媛、小S徐熙娣、何妤玟、宋芸樺、阿諾、侯佩岑、韋汝、莎莎公主、陳孫華老師、陳藹玲、黃韻玲、媽咪速玲、劉真、鄧福如。其中，宋芸樺提供PORTER 金馬聯乘 GOLDEN TPE系列包包，並表示，這個托特包好看又實用，對她也有特別意義，希望有緣人帶回家。

第一波競標時間為期一周，第二波競標在22日周五12點接力啟動，同樣為期一周，響應名人有蔡依林、Kevin老師、Melody殷悅、小薰、王瀅、王湘瑩、吳姍儒、林熙蕾、高敏敏、張景嵐、張鈞甯、莎莎公主、莫允雯、陳藹玲、黃子佼、黃沐妍、楊丞琳、鍾瑶。

udn買東西購物中心表示，競標活動每次增額100元，可查詢完整競標紀錄，由最後得標者取得競標商品，得標金額即為購買金額，將全數捐贈第一社會福利基金會，讓守護身心心智障礙孩子的力量不中斷。

第一社福將要40歲了，服務對象已逾千人，療育和照護需求更多元複雜，包括慢飛天使早療、心智障礙者住宿安養、協助自立就業等方案，都亟需民眾支持。

對公益競標名人二手包有興趣的民眾，歡迎搶先關注第一波競標，網址：https://bit.ly/33PSbm8

「名人愛獻館」號召民眾上網競標愛心包款做公益，明天中午12點登場。圖／udn買東...
「名人愛獻館」號召民眾上網競標愛心包款做公益，明天中午12點登場。圖／udn買東西提供
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