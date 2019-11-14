都彭高級訂製系列10周年 知名地標躍上筆具、打火機

2019-11-14 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



法國精品都彭（S.T. Dupont）自十年前推出高級訂製系列作品，就受到消費者的喜愛，而今為了紀念十周年的到來，在台展出超過40件精彩的新作。包括為世界地標典藏打火機與筆具、H2O水力高級訂製系列和千萬身價的熱氣球頂級典藏組等，此外都彭工藝大師Yoann VIARD-CRETAT也於現場展演天然漆之漆藝製作，讓人大飽眼福。

自2010年起都彭開啟高級訂製系列部門，並與不同的工藝大師合作，創造獨特的作品。今年品牌將艾菲爾鐵塔、凱旋門、凱旋門、自由女神像等知名地標，化作書寫工具和高級打火機的設計主題。都彭所合作的大師2Saints運用了不同的技巧，來製作世界地標高級訂製系列，細膩的呈現每個地標、建物的特色，其中又以巴黎聖母院典藏組，最受到藏家青睞，忠實呈現典型歌德式教堂的美感。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！