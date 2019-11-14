都彭高級訂製系列10周年 知名地標躍上筆具、打火機
2019-11-14 18:09
聯合報 記者曾智緯
／台北即時報導
法國精品都彭（S.T. Dupont）自十年前推出高級訂製系列作品，就受到消費者的喜愛，而今為了紀念十周年的到來，在台展出超過40件精彩的新作。包括為世界地標典藏打火機與筆具、H2O水力高級訂製系列和千萬身價的熱氣球頂級典藏組等，此外都彭工藝大師Yoann VIARD-CRETAT也於現場展演天然漆之漆藝製作，讓人大飽眼福。
自2010年起都彭開啟高級訂製系列部門，並與不同的工藝大師合作，創造獨特的作品。今年品牌將艾菲爾鐵塔、凱旋門、凱旋門、自由女神像等知名地標，化作書寫工具和高級打火機的設計主題。都彭所合作的大師2Saints運用了不同的技巧，來製作世界地標高級訂製系列，細膩的呈現每個地標、建物的特色，其中又以巴黎聖母院典藏組，最受到藏家青睞，忠實呈現典型歌德式教堂的美感。
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不只有全新的世界地標高級訂製系列，都彭此次還在台展出了價值超過千萬的機械式上升的熱氣球頂級典藏組，其概念來自了發明熱氣球的孟高菲兄弟。為了形塑動態還帶有上升和下降的功能，不只有機械式還搭配了電力系統，全球僅8組，難得一見，極具收藏價值。展現都彭精湛工藝的還有H2O水力高級訂製系列，這結合了機械工程的專業知識與金匠技術而成，都彭藉由複雜的製作技巧，上演了一場科學實驗，這是不用瓦斯的點火器，更是對火焰藝術的崇敬。
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