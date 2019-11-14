影／成本省一半！高鐵白橘外漆國產化 明年9月全上線

2019-11-14 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



台灣高鐵13年以來，白、橘、黑、灰顏色鮮明，過去仰賴日本原廠漆，不過台灣高鐵近年進行「國產漆開發計畫」，第一輛全面使用國產漆的列車TR32已在今年5月上線，從包覆、研磨、補土、整平到噴漆，國內廠商包辦，無論鮮豔度、附著力、防火耐燃都優於原廠。

高鐵資深副總陳強說，目前已有5列車完成國產漆塗裝，預計明年9月全車隊34組車都將由國產漆取代原廠漆，成本預估將省至少一半。高鐵公司原設定2017年到2022年，國產化零組件物料使用率，要從17％達到30％，截至目前9越已經達到26.36％。

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台灣高鐵公司今邀媒體到高雄燕巢機廠，參訪國產漆開發成果。陳強表示，高鐵過去13年完全採用日本原廠漆料，董事長江耀宗上任後，為扶持軌道零組件生產廠商，提升本身維修技術與能量，全力開發國產軌道物料，也突破原有採購限制，開發國產漆料，已有4家廠商通過標準。

陳強說，一組高鐵列車自進廠進行噴漆作業到出廠投入營運，平均需要投入30名人力，花費14個工作天，耗費約3,000個工時，耗用約1.1噸各色漆料。為了確保國產漆料比原廠好，附著力、防火耐燃、耐候性、鮮豔度等，都要求比原廠好，驗證規格也要求比原廠高1.5倍，還需經過紫外線照射1000小時，結果四家國產廠商業者通過測試，歷經一連串確認測試不會斑駁、剝落、鏽蝕，確定未來將全面採用國產漆。