1折眼影盤必收、免費送唇膏！雅詩蘭黛耶誕特惠超好康
2019-11-14 17:45
聯合報 記者劉小川
／台北即時報導
歡慶的季節到來，一年一度的耶誕節，想要什麼樣的幸福呢？讓雅詩蘭黛來告訴妳。11月20日起於全台雅詩蘭黛專櫃，為妳帶來幸福撲克從天而降，將祝福及愛意，趁著歡慶時刻，好好來一場暖心表白。無論是跟家人、愛人，每一天都是即將到來的幸福，為這些所愛的人，呈現最美好的一份心意。
雅詩蘭黛幸福撲克王牌耶誕系列，將四個撲克牌的花色，賦予新的幸福定義，「黑桃」象徵和平、「紅心」象徵愛情、「方塊」象徵財富、「梅花」象徵幸運，所以雅詩蘭黛，也將此次的活動主題定為「幸福撲克」，讓大家與雅詩蘭黛一同歡慶這節慶的到來。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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除了有超多耶誕限定的特惠組外，這回雅詩蘭黛推出中獎率100%的「幸福聖誕轉盤」，而且購買兩支唇彩正貨，還能免費自選「3D立體彩繪口紅」的幸運圖騰。
彩妝控們，更要趁著雅詩蘭黛這波奇幻耶誕，大肆囤貨，包括售價直逼1折的超優惠眼盤組，還有2,980元入手6件正貨的王牌聖誕套組，首度推出的迷你唇膏10色組只要2,800元，一口氣帶回10支唇膏，還有一口氣買回5支絕對慾望奢華潤唇膏，原價6千元，特價2,800元。
喜歡保養則必備小棕瓶，再度推出優惠組，2019年輕修護限量組，特價3,800元，另一款清潔保養到修護一套完成，年輕肌密無敵修護限量組只要3,250元。
11月20日至12月25日，只要靠櫃體驗耶誕紅唇，即可玩「幸福聖誕轉盤」100％中獎率，有機會獲得唇膏正貨。11月20日起，購買2支唇膏，就能免費自選「3D立體彩繪口紅」，還有機會獲得客製化耶誕大頭貼。
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