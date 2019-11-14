「你米其林ㄟ」壓力大！「炒腰花不是同一頭豬」被客訴
隨著登台兩週年，台北米其林指南，也將新增台中名單，成為「台北．台中米其林指南」。其實對於已經連年摘星的業者來說，除了要透過各層面努力以維持摘星水準，獲星後更要面對外界的放大檢視。有業者透露，「你米其林ㄟ！」已經是最常見的客訴開頭，甚至還被客訴「上桌的腰花，不是出自同一頭豬」，只因為「你米其林ㄟ！」
台北米其林指南首次於2018年3月公佈後，為台灣餐飲帶來一波新的狂潮。除了頤宮獲得三星，並有多間二星、一星餐廳，還有多元的必比登名單，證明台灣堅強的美食實力被國際認可之外，也讓用餐環境、服務態度等軟硬體設備，更被業者、大眾所重視。
為了維持星星光環，各家台上台下都做足努力。例如全台唯一三星的「頤宮」，在摘星後大幅減少了25%的座位，並增加資深、外語服務員的比例，同時導入「茶文化」、「中式美學」等元素。至於二星的「請客樓」，每個服務生負責桌數降低至3桌，還導入桌上型的服務小方塊，藉此即時了解賓客需求。其他各家也都透過外語課程、內部廚藝競賽、葡萄酒課程、料理手法升級等方式，提昇內外場的軟實力。
維持星光，除了是實力的肯定，更是業績、人氣的補給品。頤宮今年的業績，就較2018年成長10%，更有5成的海外客源。至於請客樓亦有10%的業績漲幅。至於一星台菜「金蓬萊」也表示，現在假日用餐都至少須一個月前預定，海外客人也有2成增長，甚至有來自阿根廷、非洲等國的客人。
不只獲星者想要保住光環，也有更多業者搶著摘星。例如台北晶華酒店近期大幅整修館內餐廳、調整菜單，還聘請曾於日本獲星的鄔海明等名廚加入料理團隊。已有餐盤肯定的台北國賓大飯店，今年10月也斥資九位數整修川菜廳，針對硬體環境進行升級，並研發一系列全新菜色，展現出相當的摘星意圖。
只是在高度競爭壓力下，「米其林星星」也成為令人又愛又恨的存在。業者表示，客人往往對米其林有高度的期待，彷彿得星的隔天，從服務到廁所就要有明顯升級感，連帶會增加經營壓力。有業者私下透露，就曾面臨顧客客訴「盤內的腰花，不是取自同一頭豬」，除了耐心解釋備料情況之外，也了解客人對於米其林的要求與憧憬有多高。
儘管眾多餐廳都面臨顧客以「你米其林ㄟ」的高標準看待，但業者普遍認同米其林對台灣餐飲帶來的正面影響，也認為隨著台中名單公佈，可以讓更多觀光客看見台灣不同地區的美食、提昇在地餐飲產業的進步。但也有業者坦言，相較於第一年公佈後帶來的人潮，第二年的熱度有明顯下滑，期盼新的米其林指南能再次引起話題。
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