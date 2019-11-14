家樂福攜手台糖！首間合作門市插旗西屯15日正式開幕
2019-11-14 17:10
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
量販龍頭家樂福再創新，聯手台糖推出新型態量販賣場「家樂福西屯店」，採用店中店模式經營，今日開放員工搶先試逛，明天上午（15）正式開幕。
全新「家樂福西屯店」商用面積近5000坪，建物地上3層、地下1層，包含1樓美食街、2樓賣場、頂樓及B1為停車場，現場提供2萬多種商品供民眾挑選。「家樂福西屯店」以3大亮點緊緊抓牢消費者目光，亮點一「台糖商品專區」，室內特設「台糖專區」銷售上百支熱銷品項，例如大豆沙拉油、高地小農咖啡、台糖手工水餃等；其二「家樂福嚴選生鮮」，家樂福精選在地生鮮，審核標準參考歐盟標準，嚴格程度超過產銷履歷，每年全台通過審核商品不到兩支，目前有30支品項供消費者選擇，讓消費者吃得安全又安心；其三「店中店」，中部家樂福首度引進店中店營運型態，店內開設咖啡廳供民眾休憩品飲。
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新開幕的「家樂福西屯店」坐落台中精華區，地理位置極佳，家樂福總經理王俊超分享，此次與台糖合作打造新門市，將耗費億元重新改裝，年底前5間門市將全數開幕，包括台中西屯店、屏東新平店、雲林北港店、高雄新南店及台南新仁店，「家樂福西屯店」預估業績較先前台糖門市成長約1~2成左右。在員工任用方面，原台糖8間門市中八成員工將轉任家樂福門市任職，其中更有20%員工轉往西屯店工作，呼應在地化主軸。
王俊超指出，家樂福看好台糖品牌優勢，此次大規模引進「台糖商品專區」看好可帶給消費者多樣化選擇，未來將持續引進新品與專櫃，再透過有競爭力的價格，搭配家樂福會員點數的累積吸引客群。看好年輕市場商機，年底前進駐全台家樂福的「電影院」總數將達到3間，目前家樂福豐原店-In89豪華影城已上線，緊接著將在台南新仁、雲林北港開設秀泰影城，消費者敬請期待。
台糖副總顧孝柔表示，此次與家樂福合作開創台糖先例，期望透過跨界合作優勢，在消費者、廠商、員工間共創多贏局面。目前台糖客群多集中在中南部，此次在家樂福門店打造「台糖商品專區」，就是希望將優質商品推廣到全台各地。
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