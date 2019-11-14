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耶誕節ㄎㄧㄤ系交換禮物來一波 卡爾拉格斐手機座

2019-11-14 17:10聯合報 記者楊詩涵／即時報導

Karl Lagerfeld創辦的同名品牌KARL LAGERFELD，在耶誕節推出圍巾、襪款等應景商品，之中最吸睛的微ㄎㄧㄤ小物就是品牌首度推出的IKONIK手機座，以一整尊Karl Lagerfeld的肖像打造而成，交換禮物時可讓老佛爺粉絲作為蒐藏。

這些幽默或溫暖小物來自品牌2019秋冬商品系列，由複合店Weng Collection引進，包括瑜伽系列的服裝、腰包，以及手機座等，還包括配有背帶、防滑設計的瑜伽墊；紅、黑色leggings為尼龍混紡，細節處有透氣網襯。此外，秋冬單品還有另一迎合Logo風潮的KARL地址系列商品，是以品牌的地址字樣排列而成，包括棒球帽、服飾、配件旅行袋、收納包等，以及潮流鞋款。

完全體現當前流行，就是KARL LAGERFELD男女鞋款的樣貌，例如襪套、老爹鞋、品牌字樣等款式或設計，輔以手繪筆觸、印花、鏡面皮革飾邊等，呈現以黑白色系為主的休閒鞋款。品牌於12月10日到25日期間推出「聖誕嘉年華（Happy Xmas）」，單筆滿額25,999元即贈價值3,280元毛帽，滿額35,999元（需含一件KARL地址系列商品）即贈價值4,980元後背包造型鑰匙圈，贈品皆為限量、贈完即止。

VITESSE綴飾黑色休閒鞋，售價8,980元。圖／KARL LAGERFELD...
VITESSE綴飾黑色休閒鞋，售價8,980元。圖／KARL LAGERFELD提供
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KARL地址logo旅行袋，售價18,800元；登機箱22,800元。圖／KAR...
KARL地址logo旅行袋，售價18,800元；登機箱22,800元。圖／KARL LAGERFELD提供
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IKONIK手機座，售價4,280元。圖／KARL LAGERFELD提供
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PANDORA LOGO黑色襪套低跟鞋，售價8,980元。圖／KARL LAGE...
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12月限量滿額禮價值4,980元KARL地址後背包造型鑰匙圈。圖／KARL LA...
12月限量滿額禮價值4,980元KARL地址後背包造型鑰匙圈。圖／KARL LAGERFELD提供
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AVENTUR SIEGE銀色老爹鞋，售價8,980元。圖／KARL LAGER...
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IKONIK手機座（背面），售價4,280元。圖／KARL LAGERFELD提...
IKONIK手機座（背面），售價4,280元。圖／KARL LAGERFELD提供
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IKONIK手機座，售價4,280元。圖／KARL LAGERFELD提供
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運動風地址logo腰包，售價8,980元。圖／KARL LAGERFELD提供
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VOYAGE III黑色輪胎底襪套粗跟短靴，售價9,980元。圖／KARL LA...
VOYAGE III黑色輪胎底襪套粗跟短靴，售價9,980元。圖／KARL LAGERFELD提供
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耶誕節系列單品（左）SUPER KARL圍巾4,680元；KARL地址logo運...
耶誕節系列單品（左）SUPER KARL圍巾4,680元；KARL地址logo運動休閒襪組每雙1,980元（右）。圖／KARL LAGERFELD提供
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